Pelatih Tim Nasional Nagelsmann menerima permintaan yang tidak biasa dari Asosiasi Sepak Bola Jerman

Masa depan Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) kini berada di ujung tanduk. Menurut Sky Sport, setelah kegagalan mengecewakan di Piala Dunia, federasi tersebut telah mendesak pelatih berusia 38 tahun itu untuk mengambil keputusan sendiri dan mengundurkan diri.

Pada hari Kamis, sebuah rapat krisis berlangsung di Frankfurt yang memakan waktu lebih dari tiga setengah jam. Selain Nagelsmann, rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua DFB Bernd Neuendorf, Andreas Rettig, Rudi Völler, dan Hans-Joachim Watzke.

Menurut Sky Sport, Nagelsmann memberikan penjelasan mendetail mengenai penyebab tersingkirnya timnas Jerman di babak awal Piala Dunia selama pertemuan tersebut. Para petinggi DFB kemudian dilaporkan telah menyatakan bahwa pelatih kepala harus bertanggung jawab atas performa yang mengecewakan tersebut.

Media tersebut juga melaporkan bahwa Nagelsmann diberi pilihan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Jika ia menolak, DFB berencana untuk memecatnya. Pelatih tim nasional tersebut juga dilaporkan telah ditawari paket pesangon sebesar sekitar tujuh juta euro dan diberi waktu untuk mempertimbangkannya.

Keputusan akhir diharapkan akan diambil paling lambat awal minggu depan. Neuendorf telah mengisyaratkan setelah pertandingan bahwa tersingkirnya tim ini merupakan pukulan telak dan bahwa federasi sepak bola Jerman tidak dapat melanjutkan tanpa konsekuensi.

Sementara itu, menurut jurnalis Ben Jacobs, DFB sudah secara serius mencari penggantinya. Wartawan tersebut melaporkan bahwa federasi telah memutuskan untuk berpisah dengan Nagelsmann setelah tiga tahun dan bahwa Jürgen Klopp adalah favorit utama untuk menggantikannya.

Sejak awal 2025, Klopp telah bekerja di dalam grup Red Bull, di mana ia menjabat sebagai koordinator dalam organisasi sepak bola. Dalam wawancara dengan MagentaTV, mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool tersebut baru-baru ini menyatakan bahwa ia belum memikirkan masa depannya dan bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk berkomentar mengenai hal tersebut.

Jacobs menyatakan bahwa Klopp memang terbuka untuk menjadi pelatih tim nasional Jerman.