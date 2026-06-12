Pelatih Tim Nasional Meksiko langsung mengumumkan kabar besar tentang Edson Álvarez setelah pertandingan

Edson Álvarez akan menjadi starter dalam pertandingan Meksiko berikutnya, demikian dikatakan pelatih kepala Javier Aguirre setelah pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan (2-0).

Meksiko mencatatkan awal yang gemilang di Piala Dunia pada Kamis malam. Tim asuhan Aguirre berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0, berkat gol dari Julián Quiñones dan Raúl Jiménez.

Dengan skor 2-0 di papan skor, Álvarez dimasukkan ke dalam lapangan. Ia bermain sebagai gelandang selama 20 menit terakhir pertandingan.

Di menit-menit akhir, Meksiko mendapat kartu merah akibat pelanggaran yang dilakukan César Montes. Ia menjatuhkan pemain lawan yang sedang menerobos dan karenanya tidak boleh bermain melawan Korea Selatan.

Ia akan digantikan oleh Álvarez. Mantan pemain Ajax ini akan memulai pertandingan sebagai bek tengah melawan Korea Selatan. Pertandingan tersebut akan digelar pada malam hari dari Kamis ke Jumat, pukul 03.00 waktu Belanda.