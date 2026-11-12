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Mark van Bommel menanggapi kemungkinan Kevin De Bruyne pindah ke PSV. Pelatih tim nasional Belgia itu menilai gaya bermain klub asal Eindhoven tersebut cocok untuk gelandang Napoli itu.

"Dia harus mengambil keputusan sendiri, tetapi dia tinggal tidak jauh dari sini dan sepak bola Belanda cocok untuknya," kata Van Bommel kepada VTM.

"Gaya bermain menyerang, keinginan untuk selalu memainkan sepak bola... Itu memang cocok untuknya."

PSV ingin memboyong De Bruyne yang berusia 35 tahun ke Eindhoven pada Januari. Ketertarikan itu kabarnya berbalas, tetapi PSV masih harus mencapai kesepakatan dengan Napoli.

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Pemain Belgia itu terikat kontrak di Napoli hingga akhir musim. Jadi, klub asal Eindhoven tersebut ingin mendatangkannya sebelum kontraknya habis.

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Van Bommel sendiri pindah dari Italia ke Eindhoven menjelang akhir kariernya sebagai pemain. Ia meninggalkan AC Milan untuk bergabung dengan PSV pada musim panas 2012 dan bermain di sana selama satu musim lagi.

Pengamat Marc Degryse juga mendukung kepindahan ke PSV. "Saya pikir dia bisa sangat bahagia di sana, juga karena lokasinya lebih dekat dengan rumah."

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"Itu dari sisi keluarga, tetapi dari sisi olahraga dia juga bisa berkembang sepenuhnya di sana," lanjut Degryse.

Degryse menyinggung laga Liga Champions antara PSV dan Club Brugge (1-2). "PSV hanya memikirkan serangan. Kita melihatnya lagi pekan lalu saat melawan Club Brugge."