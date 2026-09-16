Pelatih tim nasional Mark van Bommel kembali melihat nama besar mundur: pemain dengan 140 caps langsung pensiun dari Belgia

Mark van Bommel pada Jumat akan mengumumkan skuad pertamanya untuk tim nasional Belgia, tetapi ia tidak akan memanggil Axel Witsel (37). Pemain yang sudah 140 kali membela Belgia itu telah mengakhiri karier internasionalnya.

Pada Mei 2023, Witsel juga sempat mengumumkan perpisahannya dengan Setan Merah, tetapi kemudian kembali membuat comeback. Musim panas lalu, ia masih masuk dalam skuad Piala Dunia pilihan Rudi Garcia. Kini, Witsel benar-benar pamit.

“Kali ini benar-benar sudah saatnya. Saya telah memutuskan untuk mengakhiri karier internasional saya,” tulis Witsel di Instagram. “Sudah waktunya memberi tempat kepada para pemain muda dan generasi baru.”

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk memberikan segalanya selama delapan belas tahun. Saat saya memulainya pada usia delapan belas tahun, saya tidak pernah membayangkan bisa meraih sebanyak ini. Bagaimanapun, kami telah melalui momen-momen yang luar biasa!”

“Terima kasih kepada para suporter. Terima kasih kepada semua rekan setim saya, semua pelatih saya, dan semua orang di federasi sepak bola yang, dari dekat maupun jauh, telah berkontribusi pada perkembangan saya selama bertahun-tahun itu. Semoga tim ini meraih banyak kesuksesan di masa depan. Saya yakin masa depannya terlihat cerah. Saya mencintai kalian, Belgia,” kata Witsel.

Sebelumnya pada pekan ini, Matz Sels (34) juga sudah mengundurkan diri dari tim nasional. Percakapannya dengan Van Bommel tidak membuatnya berubah pikiran. Setelah tidak masuk secara menyakitkan dalam skuad Piala Dunia, sang kiper memutuskan tidak lagi ingin mengambil risiko mengalami kekecewaan baru.

Thibaut Courtois juga menyatakan dirinya tidak tersedia untuk periode internasional mendatang, saat Belgia akan menjalani pertandingan-pertandingan pertamanya di Nations League. Nanti, ketika kualifikasi Piala Eropa masuk agenda, Courtois ingin kembali bermain untuk Belgia.