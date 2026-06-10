Pelatih tim nasional lawan Oranje merasa jijik dengan 'judul berita yang menyesatkan'

Menurut Fabio Cannavaro, berita-berita yang beredar di media setelah pertandingan Belanda melawan Uzbekistan sama sekali tidak benar. Pelatih tim lawan Oranje tersebut menegaskan dalam sebuah postingan panjang di Instagram bahwa pemeriksaan keamanan di New York justru berjalan dengan sangat baik.

Dalam rekaman dari cabang ESPN di Amerika Tengah, terlihat bagaimana delegasi Uzbekistan yang terkejut turun dari bus tim dan langsung menjalani pemeriksaan yang sangat ketat. Semua tas harus diletakkan di lantai dan digeledah secara menyeluruh. Detektor logam dikeluarkan dan bahkan anjing pelacak pun dikerahkan.

“Mereka mengatakan kepada saya bahwa begitulah aturannya, tetapi pada akhirnya pemeriksaan keamanan itu hanya untuk kami,” kata Cannavaro sambil tersenyum ketika ditanya tentang pemeriksaan keamanan yang berlebihan itu. Pelatih asal Italia dan para pemainnya tentu saja terkejut dengan pemeriksaan yang ketat tersebut.

Cannavaro memberikan tinjauan mendalam dua hari kemudian mengenai peristiwa yang mencolok tersebut. ''Saya melihat foto-foto di halaman depan koran mengenai pemeriksaan yang kami alami sebagai anggota tim nasional Uzbekistan di bandara. Saya juga melihat judul-judul koran yang menyesatkan, jadi saya ingin meluruskan fakta-faktanya.''

Juara dunia 2006 ini menekankan bahwa itu hanyalah pemeriksaan rutin. ''Orang-orang tidak menyadari satu hal: ketika tim nasional bepergian ke Piala Dunia, mereka tidak melewati terminal bandara seperti penumpang biasa, melainkan langsung dibawa ke landasan pacu dengan bus yang disediakan khusus untuk tim-tim tersebut.''

“Pemeriksaan yang dilalui penumpang biasa di terminal, kami lalui langsung di landasan. Persis sama. Itu prosedur standar. Jadi bukan skandal. Bukan perlakuan yang tidak pantas atau tidak hormat,” kata Cannavaro yang terkejut, yang pada akhirnya menyoroti pemeriksaan sebelum laga persahabatan melawan Oranje.

''Sebelum pertandingan persahabatan melawan Belanda, kami diperiksa di stadion, dan itu juga sudah kami duga. Sebelum setiap pertandingan, tim-tim diperiksa, baik di hotel tepat sebelum keberangkatan (seperti saat melawan Belanda) atau langsung di stadion, seperti yang kami alami. Menurut kami, penyelenggaraan pemeriksaan ini berjalan lancar,'' demikian kesimpulan pelatih timnas Uzbekistan.