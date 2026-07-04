Pelatih Tim Nasional Kanada merasa frustrasi setelah tersingkir dari Piala Dunia oleh Maroko: 'Kami adalah tim yang lebih baik!'

Pelatih tim nasional Kanada, Jesse Marsch, sangat kecewa dengan tersingkirnya timnya di Piala Dunia. Setelah babak pertama yang berlangsung seimbang melawan favorit Maroko, Kanada kebobolan gol krusial tak lama setelah babak kedua dimulai, yang akhirnya membuat skor menjadi 0-3. "Kami adalah tim yang lebih baik!", tegas Marsch meskipun demikian.

Kanada mampu mengimbangi Maroko dengan sangat baik di babak pertama yang terutama ditandai oleh banyaknya pelanggaran keras, yang mengakibatkan empat kartu kuning untuk Maroko dan dua untuk Kanada.

Di babak kedua, segalanya segera berantakan bagi Kanada, ketika Azzedine Ounahi mencetak gol dari tendangan bebas cerdik yang dieksekusi oleh Achraf Hakimi. Maroko kemudian bermain jauh lebih lancar dan mencetak dua gol lagi, masing-masing melalui Ounahi dan Soufiane Rahimi.

Setelah pertandingan, Marsch ditanya apa yang harus dipelajari timnya mengenai cara menjaga intensitas dalam pertandingan besar semacam ini. “Wah, kami adalah tim yang lebih baik! Kami adalah tim yang lebih baik, kan?”, jawabnya dengan nada kesal.

"Mereka melakukan beberapa aksi bagus lebih banyak daripada kami, tapi meningkatkan intensitas bukanlah masalahnya. Mereka memiliki kualitas yang sedikit lebih baik di fase akhir serangan, dan kami kurang memiliki kemampuan itu untuk melakukan aksi krusial saat dibutuhkan."

"Namun, jika berbicara soal rencana permainan, filosofi bermain sepak bola, serta semangat sekelompok pemain yang percaya diri dan berjuang habis-habisan melawan tim papan atas yang sudah lama tak terkalahkan... Kami adalah tim yang jauh lebih baik di babak pertama, bahkan di awal babak kedua!"

“Satu aksi (tendangan bebas cerdik dari Hakimi, red.) membuat skor menjadi 1-0, jika tidak, pertandingan itu seharusnya menjadi milik kami,” kata Marsch. Maroko kini berkesempatan membuktikannya melawan Prancis atau Paraguay. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar pada Kamis malam pukul 22.00 (waktu Belanda) di Boston.



