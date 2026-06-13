Pelatih Tim Nasional Jepang meminta maaf kepada semua pihak sehari sebelum pertandingan Piala Dunia melawan Belanda: 'Saya sungguh-sungguh menyesal'

Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mengakui sehari sebelum pertandingan Piala Dunia melawan Belanda bahwa ia telah meminta maaf kepada Wataru Endo. Gelandang Liverpool itu telah berupaya sekuat tenaga untuk pulih dan siap tampil di Piala Dunia, namun pada akhirnya Moriyasu sendiri yang memutuskan untuk mencoretnya dari skuad.

Endo absen berbulan-bulan karena cedera kaki yang berkepanjangan, tetapi tetap optimis bisa ikut Piala Dunia. Pada 31 Mei, ia kembali bermain dalam laga persahabatan melawan Islandia, di mana ia bermain selama satu babak.

Endo masih memiliki harapan besar untuk bisa ikut serta setelah pertandingan itu, tetapi Moriyasu mengambil keputusan yang tegas. "Saya mendorongnya untuk bermain selama mungkin melawan Islandia dan terus memantau kondisinya dengan cermat," kata pelatih tersebut seperti dikutip Voetbal International.

"Berdasarkan itu, bersama staf medis, saya menyimpulkan bahwa akan sulit bagi Wataru untuk tampil seratus persen baik di pertandingan pertama maupun sepanjang turnamen."

"Tentu saja dia kecewa. Saya sungguh menyesal telah menyakiti perasaannya, keluarganya, dan semua orang yang mencintainya. Saya ingin meminta maaf kepada semua orang, tetapi keputusan ini diambil demi kepentingan tim dan demi kepentingan Jepang."

Di tim Jepang, Ko Itakura akan mengenakan ban kapten pada hari Minggu. Moriyasu sangat menghargai bek Ajax ini: "Ko adalah seseorang yang sudah bertahun-tahun berada di tim dan memahami prinsip-prinsip yang saya anut baik di dalam maupun di luar lapangan, serta menerapkannya sendiri."

"Selain itu, saya menunjuknya sebagai kapten karena saya yakin, dengan karakternya, dia dapat menciptakan suasana tim yang baik, dengan berkomunikasi dengan baik kepada semua orang," kata Moriyasu kepada Voetbal International.