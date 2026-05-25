Pelatih tim nasional Italia melakukan perubahan total dan hanya memanggil satu pemain yang berusia di atas 22 tahun

Silvio Baldini telah memutuskan untuk melakukan perubahan total di timnas Italia. Pelatih kepala berusia 67 tahun itu, yang menjabat sebagai pelatih sementara, hanya memanggil satu pemain yang lahir pada tahun 2004 untuk periode pertandingan internasional mendatang.

Timnas Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia tahun ini. Pada akhir Maret, Bosnia dan Herzegovina terlalu tangguh dalam adu penalti di babak play-off kualifikasi Piala Dunia.

Setelah 2018 dan 2022, Piala Dunia 2026 menjadi turnamen final dunia ketiga berturut-turut yang tidak diikuti Italia. Akibat kegagalan kualifikasi Piala Dunia, Gennaro Gattuso mundur sebagai pelatih tim nasional pada awal bulan lalu.

Baldini, pelatih timnas Italia U-21, kemudian ditunjuk untuk menggantikan Gattuso secara sementara. Ia kini telah mengumumkan skuad pertamanya.

Dan daftar itu dipenuhi dengan nama-nama yang tidak dikenal. Bahkan: satu-satunya pemain yang lahir sebelum 2004 dan karenanya berusia di atas 22 tahun adalah Gianluigi Donnarumma.

Dengan usia 27 tahun dan 81 penampilan internasional, kiper Manchester City ini jelas merupakan pemain paling berpengalaman dalam skuad. Tak heran jika ia akan mengenakan ban kapten.

Italia akan memainkan dua pertandingan persahabatan bulan depan melawan negara-negara yang juga tidak akan hadir di Piala Dunia. Pertama, lawan mereka adalah Luksemburg pada 3 Juni, empat hari kemudian Italia akan berhadapan dengan Yunani.

Skuad Italia:

Penjaga gawang: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Bek: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Gelandang: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).

Penyerang: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).