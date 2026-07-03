'Pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengambil risiko besar dengan menurunkan Declan Rice saat melawan Meksiko'

Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengandalkan Declan Rice untuk laga babak 16 besar melawan Meksiko, demikian dilaporkan BBC Sport. Bahkan, gelandang Arsenal itu harus berjuang keras melewati batas rasa sakitnya.

Rice adalah pemain inti yang tak terbantahkan di tim Inggris, dan dengan pertandingan yang di atas kertas akan sulit melawan Meksiko di depan mata, Tuchel ingin mengerahkan segala upaya untuk memaksimalkan peluang lolos.

Dalam pertandingan Inggris melawan DR Kongo (2-1) yang kurang meyakinkan, Rice akhirnya ditarik keluar menjelang akhir pertandingan, tak lama setelah gol penentu 2-1 dari Harry Kane.

"Saya baru menanyakannya kepadanya sangat terlambat dan dia berkata: 'Saya masih bisa bermain untuk tim, tapi saya merasakan sakit yang luar biasa,'" kata Tuchel setelah pertandingan mengenai pergantian Rice saat melawan Republik Demokratik Kongo.

“Jika Declan mengatakan bahwa dia merasakan sakit yang luar biasa, Anda tahu dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia senang kami menariknya keluar. Setelah pertandingan, dia mengatakan itu bukan masalah, bahwa dia akan pulih.”

"Jadi, tidak ada cedera. Dia hanya merasa sakit, jadi saya harap dia baik-baik saja. Ini lebih ke nyeri saraf." Nyeri saraf tersebut menjalar ke punggung bawah dan otot paha belakang Rice.

Rice masih sangat menderita akibat nyeri saraf tersebut, menurut BBC. Namun, stasiun penyiaran negara itu memperkirakan bahwa mantan pemain West Ham itu akan dipersiapkan untuk menjadi starter melawan Meksiko. Dengan demikian, Tuchel memang mengambil risiko bahwa Rice harus ditarik keluar lebih awal.

Ada lebih banyak tanda tanya seputar Reece James, yang harus absen dalam dua pertandingan terakhir karena cedera otot paha belakang, tetapi kini sudah kembali mengikuti latihan bersama tim.

Pemain cadangannya, Jarell Quansah, juga tidak ikut bermain melawan DR Kongo karena mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Belum jelas apakah ia akan tampil melawan Meksiko.

Selain itu, pertandingan yang akan digelar pada malam hari dari Minggu ke Senin ini akan dimulai “seperti biasa” pada waktu yang telah disepakati, yaitu pukul 02.00 (waktu Belanda). Meskipun ada ancaman cuaca buruk, negara-negara yang terlibat dan FIFA telah memutuskan untuk tidak memajukan atau menunda pertandingan, yang sempat menjadi opsi sebelumnya.