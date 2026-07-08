Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, menghentikan wawancara setelah hanya dua belas detik dan langsung pergi

Argentina mencatatkan comeback sensasional pada Selasa dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Mesir. Di menit-menit akhir, tim asal Amerika Selatan itu berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan 0-2 menjadi kemenangan 3-2. Hal itu memicu berbagai reaksi emosional setelah pertandingan usai.

Lionel Scaloni, pelatih kepala Argentina, diwawancarai segera setelah pertandingan, namun wawancara itu tidak berlangsung lama. Hanya dalam waktu sekitar dua belas detik, ia menghentikan wawancara tersebut. “Maaf, saya sangat emosional. Betapa hebatnya kelompok pemain ini. Sekarang saya benar-benar harus pergi.”

Kemudian, dalam konferensi pers, sang pelatih akhirnya meninjau kembali pertandingan yang spektakuler itu. “Kami sudah mengalami banyak hal besar bersama tim ini. Pertandingan ini termasuk dalam daftar itu. Tim ini tidak pernah berhenti berjuang.”

Lautaro Martínez pun diliputi emosi yang meluap-luap. Menurut sang penyerang, hal itu antara lain disebabkan oleh air mata yang mengalir di pipi Lionel Messi segera setelah peluit akhir dibunyikan. “Saat saya melihat Leo menangis di lapangan, saya memberitahunya bahwa saya juga menangis,” kata Martínez. “Karena dia pantas mendapatkannya.”

Tidak hanya Martínez, tetapi Julián Álvarez juga berbicara tentang Messi setelah pertandingan. “Leo terus membuktikan mengapa dia adalah legenda yang begitu besar. Kami semua sangat senang bisa bermain bersamanya di tim ini. Biasanya saya tidak mudah terharu, tetapi pertandingan ini membawa begitu banyak kegembiraan dan emosi.”

Messi sendiri juga memberikan tanggapannya setelah pertandingan. “Lagi-lagi ini sangat berat, tapi itulah bagian dari Piala Dunia. Apa yang telah dilakukan kelompok ini sungguh luar biasa. Tim ini tidak pernah menyerah dan selalu berjuang hingga detik terakhir. Merupakan kelegaan besar bahwa kami berhasil lolos,” kata sang kapten.

Berkat gol dari Yasser Ibrahim dan Mostafa Ziko, Mesir masih memimpin 0-2 saat pertandingan tersisa seperempat jam. Namun kemudian, Cristian Romero, Messi, dan Enzo Fernández memastikan kemenangan Argentina dengan gol-gol mereka: 3-2.

Di perempat final, Argentina akan menghadapi Swiss, yang berhasil mengalahkan Kolombia melalui adu penalti. Pertandingan tersebut akan dimulai pada pukul 03.00 dini hari dari Sabtu ke Minggu.