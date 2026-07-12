Pelatih Swiss: Saya merasa tersakiti oleh ketidakadilan... Wasit memihak Argentina tanpa alasan yang jelas

Tim nasional Swiss tersingkir dari Piala Dunia di tengah kemarahan yang meluap-luap terhadap tim wasit, setelah pelatih kepala Marat Yakin dan sejumlah pemain tim tersebut mengkritik keputusan pengusiran Breel Embolo, dengan menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan titik balik yang menentukan kemenangan tim nasional Argentina.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Yakin mengungkapkan ketidakpuasannya setelah pertandingan usai akibat kartu kuning kedua yang diberikan wasit kepada Breel Embolo pada menit ke-72, setelah meninjau ulang insiden tersebut melalui layar video.

Wasit Silva Peniero awalnya menganggap ada pelanggaran yang dilakukan oleh Leandro Paredes dan memberikan kartu kuning kepada pemain Argentina tersebut, sebelum terungkap adanya kesalahan dalam mengidentifikasi pemain, yang mengharuskan penerapan protokol.

Setelah meninjau tayangan ulang, wasit menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Paredes, dan justru memberikan kartu kuning kepada Embolo dengan alasan melakukan diving, sebuah keputusan yang memicu kemarahan luas di dalam tim nasional Swiss.

Yakin berkata: “Kami dihukum karena sebuah kesalahan. Kartu itu sama sekali tidak berdasar. Saya tidak mengerti hal itu. Itu adalah adegan yang sangat biasa, dan tidak ada niat buruk sama sekali. Keputusan itu sungguh tak terbayangkan. Saya sama sekali tidak setuju dengannya. Ada kontak fisik yang jelas, dan saya tidak mengerti bagaimana wasit dan teknologi video bisa sampai pada kesimpulan tersebut.”

Ia menambahkan: “Saya tidak akan mengatakan bahwa mereka lebih unggul. Kami menjalani pertandingan yang bersih dan terbuka, dan kedua tim bermain sepak bola. Hari ini, sepak bola tidak menang. Kami dihukum karena sebuah kesalahan, dan itu adalah momen krusial yang menentukan hasil pertandingan. Kami sekarang bisa mengeluh, tapi saya harus memberi selamat kepada Argentina.”

Pelatih Swiss itu melanjutkan: “Rencana permainan kembali berhasil hari ini. Dan jika kita menganalisis jalannya pertandingan, kita akan melihat bahwa kami jauh lebih baik daripada lawan kami. Kami berhasil membalikkan skor, dan momentum moral ada di pihak kami. Kami ingin memasukkan pemain baru di lini depan, lalu keputusan yang salah itu muncul. Saya tidak tahu mengapa aturan ini dibuat, tapi para pemain tim saya adalah pahlawan.”

Dia melanjutkan: “Saya tidak bisa menerima bahwa kami dilemahkan dengan cara seperti ini. Impolo telah berjuang sekuat tenaga, dan mengalami banyak benturan. Keputusan itu membuat saya bingung, dan tidak ada pembenarannya sama sekali. Ini sungguh disayangkan. Kami kehilangan peluang besar, dan sayangnya perjalanan kami berakhir. Ini menyakitkan, tetapi kami bisa bangga dengan apa yang telah kami tunjukkan. Mereka inilah pahlawan sejati saya.”