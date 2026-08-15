Pelatih sukses Julio Velázquez (eks-Fortuna Sittard) merekrut pembelian pertama Jürgen Klopp di Liverpool

Levski Sofia telah mengumumkan kedatangan Marko Grujic. Mantan gelandang Liverpool itu menandatangani kontrak selama satu musim dengan juara liga Bulgaria tersebut, yang memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya satu musim lagi.

Grujic pada Januari 2016 menjadi rekrutan pertama Jürgen Klopp di Liverpool. Pemain Serbia yang kini berusia tiga puluh tahun itu mencatatkan enam belas penampilan untuk The Reds, tetapi tidak pernah benar-benar mampu meninggalkan jejaknya di sana.

Gelandang bertahan itu dipinjamkan secara berurutan ke Red Star Belgrade, Cardiff City, Hertha BSC, dan FC Porto. Klub terakhir kemudian merekrutnya secara permanen pada 2022 dan di sanalah Grujic juga meraih kesuksesan besar.

Pemain berkaki kanan itu memiliki satu gelar liga Portugal, satu Piala Super, dan tidak kurang dari tiga trofi piala dalam rekam jejaknya. Pada musim panas 2025 ia pindah ke AEK Athens, yang langsung ia antar menjadi juara Yunani pada musim pertamanya (dan satu-satunya).

Gelar juara itu membawa AEK ke babak kualifikasi Liga Champions dan kini nasib mempertemukan klub Yunani itu dengan Levski di rintangan terakhir menuju fase liga Liga Champions.

Di klub raksasa Bulgaria itu, mantan pelatih Fortuna Sittard Julio Velázquez berdiri di tepi lapangan. Pelatih asal Spanyol itu, yang menangani klub di Limburg antara 2022 dan 2023, di Belanda terutama dikenal karena tingkahnya di pinggir lapangan.

Di Sofia, tempat ia bekerja setelah masa tugas singkat di Real Zaragoza, statusnya jauh lebih positif. Pada musim pertamanya (setengah musim) ia finis di posisi kedua, tetapi pada musim penuh pertamanya bersama Levski ia berhasil menggulingkan Ludogorets setelah empat belas gelar juara beruntun.

Hal itu juga memberi Levski tiket ke babak kualifikasi pertama Liga Champions. Di bawah arahan Velázquez, Levski menyingkirkan Borac Banja Luka, Universitatea Craiova, dan Kairat Almaty secara beruntun.

Klub ibu kota itu dengan demikian dipastikan minimal tampil di fase liga Liga Europa, tetapi berharap bisa kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2007.