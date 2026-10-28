Eder Sarabia mendapatkan pekerjaan baru sebagai pelatih. Pria asal Basque berusia 46 tahun itu menandatangani kontrak dua tahun dengan Espanyol, demikian diumumkan klub yang berusia 126 tahun tersebut melalui kanal resminya. Sarabia kembali ke tempat yang sudah dikenalnya. Semasa menjadi pemain, ia telah 82 kali mengenakan seragam klub asal Catalunya itu.

Sarabia selama bertahun-tahun menjadi asisten Quique Setién. Keduanya bekerja bersama di UD Las Palmas, Real Betis, dan FC Barcelona. Setelah itu, pria Spanyol tersebut menjadi pelatih kepala dan membawa FC Andorra milik Gerard Piqué promosi ke kasta kedua.

Pada Maret 2024, Sarabia dipecat setelah serangkaian hasil mengecewakan. Pada musim panas berikutnya, ia menandatangani kontrak satu musim dengan Elche CF dan membantu klub itu promosi ke LaLiga.

Sarabia memperpanjang kontraknya, dinobatkan sebagai pelatih terbaik LaLiga pada September 2025, dan meraih hasil-hasil bagus dengan gaya bermainnya yang atraktif serta berorientasi menyerang.

Pertandingan berikutnya VIL LaLiga 16.00 ESP

Elche merosot di klasemen, tetapi berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni bertahan di LaLiga. Seusai musim itu, Sarabia mengundurkan diri karena merasa perlu beristirahat. Setelah beberapa bulan tanpa klub, kini ia melanjutkan kariernya di Barcelona.

Espanyol pun tidak menunggu lama untuk menunjuk pelatih baru. Pada Selasa malam, setelah tersingkir dari Copa del Rey oleh klub kasta keempat Sestao River Club dengan skor 4-3, Manolo González dipecat setelah lima bulan melatih klub tersebut.

Espanyol, yang akan secara resmi memperkenalkan Sarabia kepada pers pada Selasa pekan depan, saat ini berada di peringkat ke-18 LaLiga. Untuk pertandingan Jumat melawan Villarreal, pelatih Espanyol B Sergio García akan bertugas sebagai pelatih sementara. Los Pericos hanya mengumpulkan satu poin dari lima pertandingan liga terakhir mereka.



