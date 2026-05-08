SK Beveren dan Marink Reedijk berpisah, demikian dilaporkan Het Laatste Nieuws. Pelatih asal Belanda yang sukses itu, yang berhasil menjadi juara tanpa terkalahkan di divisi kedua Belgia, kini akan mencari tantangan baru.

Pada Jumat pagi, pelatih berusia 33 tahun itu mengumumkan kepada para pemain bahwa ia akan meninggalkan klub. Kabarnya, Reedijk sedang diminati oleh beberapa klub.

Musim ini, Reedijk, yang memimpin Beveren sejak musim panas 2024, meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Timnya menjadi juara dengan selisih poin yang besar dan tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Hanya ada empat kali hasil imbang.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mantan asisten pelatih ini menjadi incaran beberapa klub. Menurut Het Laatste Nieuws, salah satunya adalah tim dari babak play-off Liga Champions, di mana Club Brugge dan Union Saint-Gilles tampaknya akan bersaing untuk gelar juara. St. Truiden sudah memastikan lolos langsung ke Liga Europa, sementara Anderlecht, KV Mechelen, dan KAA Gent bersaing untuk tiket Eropa lainnya ke babak play-off Liga Konferensi.

Sebelum Reedijk memulai kariernya sebagai pelatih kepala tim cadangan Anderlecht, ia pernah menjadi asisten pelatih di Vitesse dan KSV Roeselare. Selain itu, ia juga pernah aktif selama beberapa tahun di akademi muda Ajax dan klub Inggris West Brom.