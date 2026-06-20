Pelatih Skotlandia sangat marah terhadap wasit dan mengagumi Maroko: Maroko akan mencetak prestasi baru

Steve Clarke, pelatih tim nasional Skotlandia, mengungkapkan “kekecewaannya yang mendalam” atas keputusan wasit yang membuat timnya kehilangan poin berharga setelah kalah 0-1 dari Maroko di Piala Dunia, sekaligus mengkritik keras keputusan tidak mengeluarkannya pemain Maroko, Issa Diop, setelah ia menjatuhkan Che Adams pada babak pertama.

Clark mengatakan dalam pernyataannya kepada Badan Penyiaran Inggris "BBC" setelah pertandingan: "Saya merasa kecewa karena pelanggaran Diop terhadap Adams, yang merupakan bek terakhir di lapangan. Menurut saya, Chi Adams berada dalam posisi yang sempurna untuk berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Di hari lain, keputusan seperti ini mungkin saja diambil."

Dia menambahkan dalam konferensi pers: “Semua orang setelah pertandingan membicarakan Scott McTominay, sementara saya merasa pelanggaran John McGinn sangat dipertanyakan. Chi Adams adalah bek terakhir di lapangan, dan dia memiliki peluang untuk berhadapan satu lawan satu dengan kiper, tetapi wasit memilih memberikan kartu kuning, dan wasit video asisten (VAR) mendukung keputusannya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa.”

Clark mengkritik awal pertandingan yang lambat dari timnya, di mana Skotlandia kebobolan gol kemenangan hanya dalam waktu 69 detik ketika Ibrahim Díaz menembus pertahanan dengan umpan panjang, yang kemudian diselesaikan dengan tendangan keras ke gawang oleh penyerang Ismail Saibari, yang baru saja pindah ke Bayern München.

Clark berkata: “Saya berharap kami bisa memulai dari awal lagi, itu hal pertama yang terlintas di pikiran saya. Kami kebobolan gol yang buruk – kami mencoba membalas dan membiarkan para penyerang melaju di awal pertandingan. Mereka menunjukkan semangat dan kreativitas.”

Mengenai pertandingan berikutnya melawan Brasil di Miami pada 24 Juni, Clark mengatakan: “Kita harus membiarkan para pemain merenung selama 48 jam ke depan karena mereka tidak suka kalah. Kita akan beristirahat dan memulihkan diri, lalu kembali berkompetisi — karena pertandingan tidak akan menjadi lebih mudah.”

Meskipun kalah, Clark mengungkapkan kekagumannya terhadap timnas Maroko, dan memperkirakan mereka akan melaju ke babak-babak selanjutnya dalam turnamen ini, dengan mengatakan: “Saya yakin timnas Maroko akan melaju ke babak-babak selanjutnya dalam turnamen ini — saya yakin mereka memiliki pemain dan kemampuan yang memadai untuk setidaknya mencapai babak empat besar.”

Perlu dicatat bahwa Skotlandia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia, namun mereka mungkin membutuhkan hasil positif melawan Brasil untuk memastikan lolos, dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu ujian terberat mereka di babak penyisihan grup.