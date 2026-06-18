Pelatih Skotlandia: Piala Dunia Maroko 2026 mungkin akan lebih baik daripada 2022

Steve Clark, pelatih tim nasional Skotlandia, mengatakan bahwa timnya merasa lebih tenang saat memasuki pertandingan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, menjelang laga yang dinantikan melawan Maroko di Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan besok Jumat malam waktu Pantai Timur Amerika Serikat.

Clark mengatakan dalam konferensi pers prapertandingan, yang rinciannya dilaporkan oleh surat kabar Skotlandia “Herald”: “Saat menghadapi lawan-lawan tangguh, kami harus tampil sangat baik. Kami memahami hal itu. Namun, terkadang mentalitas Skotlandia membuat kami sedikit lebih tenang saat berada dalam posisi underdog.”

Dia melanjutkan: “Kami adalah favorit saat melawan Haiti, dan pertandingan itu ternyata sulit, tapi kami menang. Kali ini kami adalah pihak yang diunggulkan, dan terkadang Skotlandia lebih suka situasinya seperti ini.”

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Pelatih Skotlandia itu memuji kekuatan “Singa Atlas”, dengan mengatakan: “Maroko mencapai semifinal di Piala Dunia sebelumnya, dan saya yakin tim ini sama bagusnya, jika tidak lebih baik, dan pasti mampu menjadi lebih baik lagi.”

Dia menambahkan: “Mereka pasti punya ambisi untuk mencapai semifinal lagi. Ini tantangan besar bagi kami saat menghadapi Maroko… Kami sangat menghormati mereka.”

Mengenai taktik dan susunan pemain, Clark mengatakan: “Hal itu berjalan dengan baik bagi kami, tetapi setiap formasi yang kami gunakan telah kami kembangkan dengan kerja keras. Selama masa jabatan saya sebagai pelatih, kami telah menunjukkan bahwa kami mampu bermain dengan formasi yang berbeda-beda. Ini adalah hal yang selalu ingin kami kembangkan. Lebih banyak formasi, dan pemain yang berbeda untuk pertandingan yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang harus kalian tunggu dan lihat.”

Skotlandia akan bertanding melawan Maroko di Grup C, yang juga berisi Brasil dan Haiti.

Tim Atlas (Maroko) bermain imbang dengan Seleção (Brasil) 1-1 pada putaran pertama babak penyisihan grup, sementara Skotlandia mengalahkan Haiti 1-0.