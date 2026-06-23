Pelatih Skotlandia menjelang laga melawan Brasil: Saya mungkin akan berakhir digantung

Pada Kamis pukul 01.00 dini hari waktu Makkah, semua mata tertuju pada pertandingan penentu antara tim nasional Skotlandia dan Brasil dalam Grup 3, di mana persaingan untuk memperebutkan tiket lolos ke babak selanjutnya Piala Dunia 2026 semakin memanas.

Dalam wawancara dengan situs “The Scotsman”, Steve Clarke, pelatih timnas Skotlandia, menggunakan humor dan realisme yang tajam saat membahas kemungkinan menghadapi tim Samba dan mengalami kekalahan telak, sambil mengakui bahwa kekalahan dengan selisih tipis mungkin bukanlah hasil yang buruk bagi tim mengingat perhitungan kualifikasi.

Mengenai hal ini, Clark berkata: “Jika saya menyerang habis-habisan dan kalah dengan skor (4-0), kalian akan menggantung saya di sarang burung di atas sana. Kami telah meraih poin di pertandingan pertama, yang memberi kami landasan yang jauh lebih baik untuk sisa fase grup; dan kami tahu bahwa kekalahan dengan selisih tipis mungkin justru membantu kami.”

Clark melanjutkan pernyataannya dengan menegaskan bahwa timnya tidak akan menyerah sebelum waktunya: “Namun, tidak ada jaminan; kami tidak memasuki pertandingan ini dengan berpikir bahwa kami akan kalah dengan selisih tipis, melainkan kami masuk dengan bertanya pada diri sendiri: ‘Apakah kami bisa mengalahkan Brasil?’”

Pelatih tersebut menggambarkan pertandingan ini sebagai “tugas yang sulit”, sambil menambahkan: “Kita harus mengajukan pertanyaan ini pada diri kita sendiri, dan kita juga harus mengajukan pertanyaan ini kepada Brasil. Jika kita turun ke lapangan dengan mentalitas seperti itu, mungkin kita tidak akan meraih kemenangan, tetapi kita bisa meraih hasil imbang, dan hasil imbang itu secara praktis memastikan lolosnya kita.”

Di akhir pernyataannya, pelatih asal Skotlandia itu menyinggung sifatnya yang berhati-hati dengan mengatakan: “Mengingat sifat saya yang biasanya pesimistis, hal itu (hasil imbang) mungkin tidak terjadi dan kita mungkin harus mengandalkan selisih gol. Namun, saya yakin kita berada pada tahap di mana empat poin sudah cukup bagi kita, dan inilah mentalitas yang harus kita tanamkan.”

Skotlandia akan memasuki pertandingan ini dengan tiga poin, berada di belakang Maroko dan Brasil yang sama-sama memimpin klasemen dengan empat poin masing-masing. Selain berupaya merebut poin dari Brasil, perhatian Skotlandia juga akan tertuju pada pertandingan lain di grup ini antara Maroko dan Haiti, yang akan digelar pada waktu yang sama.