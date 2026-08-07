Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
John RussellOff The Ball
Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

Pelatih Shelbourne FC sangat terkesan dengan satu pemain Ajax: "Dia luar biasa"

Ajax vs Shelbourne
Ajax
Shelbourne
Conference League Qualification
M. Godts
E. Beach

Ajax meraih kemenangan 3-1 atas Shelbourne FC pada Kamis malam di leg ketiga babak kualifikasi Conference League. Setelah laga usai, pelatih klub Irlandia itu, John Russell, sangat terkesan dengan dua pemain.

Ajax tampil sangat dominan di Johan Cruijff ArenA dan sudah unggul 3-0 setelah lima puluh menit. Skor itu bahkan bisa menjadi 4-0, tetapi penalti Mika Godts berhasil ditepis kiper Eddie Beach. Pada fase akhir laga, Daniel Kelly memperkecil kedudukan menjadi 3-1.

Dan gol itu penting, kata Russell kepada Off The Ball. “Kami tahu apa tugas kami: bertahan sangat banyak melawan lawan yang luar biasa. Namun kami juga tahu bahwa kami akan mendapatkan satu atau dua peluang, dan salah satunya masuk lewat Kelly.”

Dengan begitu, masih ada sedikit harapan bagi Shelbourne menjelang leg kedua. Situasinya sempat terlihat jauh kurang menjanjikan setelah dua puluh menit, ketika Ajax sudah unggul 2-0.

“Ajax menunjukkan kualitas mereka. Salah satu pemain mereka, pemain sayap kiri itu, luar biasa. Katanya dia mungkin akan pergi ke PSG, jadi semoga ini adalah pertandingan terakhirnya”, ujarnya sambil merujuk dengan nada bercanda kepada Godts.

Eredivisie
PEC Zwolle crest
PEC Zwolle
ZWO
Ajax crest
Ajax
AJX
Premier Division
Shelbourne crest
Shelbourne
SHE
St. Patrick's Athletic crest
St. Patrick's Athletic
STP

Di dalam timnya sendiri, Russell juga melihat seorang pemain yang menonjol: sang kiper. “Eddie Beach tampil kelas dunia hari ini. Benar-benar kelas dunia. Beberapa penyelamatan yang dia lakukan dan penalti yang dia gagalkan memberi kami kehidupan dan energi baru. Segalanya masih mungkin dalam duel dua leg ini.”

Leg kedua akan digelar Kamis depan. Kedua tim akan kick-off pada pukul 20.45 di Dublin. Pemenang duel dua leg ini akan lolos ke play-off Conference League.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google