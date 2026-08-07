Pelatih Shelbourne FC sangat terkesan dengan satu pemain Ajax: "Dia luar biasa"

Ajax meraih kemenangan 3-1 atas Shelbourne FC pada Kamis malam di leg ketiga babak kualifikasi Conference League. Setelah laga usai, pelatih klub Irlandia itu, John Russell, sangat terkesan dengan dua pemain.

Ajax tampil sangat dominan di Johan Cruijff ArenA dan sudah unggul 3-0 setelah lima puluh menit. Skor itu bahkan bisa menjadi 4-0, tetapi penalti Mika Godts berhasil ditepis kiper Eddie Beach. Pada fase akhir laga, Daniel Kelly memperkecil kedudukan menjadi 3-1.

Dan gol itu penting, kata Russell kepada Off The Ball. “Kami tahu apa tugas kami: bertahan sangat banyak melawan lawan yang luar biasa. Namun kami juga tahu bahwa kami akan mendapatkan satu atau dua peluang, dan salah satunya masuk lewat Kelly.”

Dengan begitu, masih ada sedikit harapan bagi Shelbourne menjelang leg kedua. Situasinya sempat terlihat jauh kurang menjanjikan setelah dua puluh menit, ketika Ajax sudah unggul 2-0.

“Ajax menunjukkan kualitas mereka. Salah satu pemain mereka, pemain sayap kiri itu, luar biasa. Katanya dia mungkin akan pergi ke PSG, jadi semoga ini adalah pertandingan terakhirnya”, ujarnya sambil merujuk dengan nada bercanda kepada Godts.

Di dalam timnya sendiri, Russell juga melihat seorang pemain yang menonjol: sang kiper. “Eddie Beach tampil kelas dunia hari ini. Benar-benar kelas dunia. Beberapa penyelamatan yang dia lakukan dan penalti yang dia gagalkan memberi kami kehidupan dan energi baru. Segalanya masih mungkin dalam duel dua leg ini.”

Leg kedua akan digelar Kamis depan. Kedua tim akan kick-off pada pukul 20.45 di Dublin. Pemenang duel dua leg ini akan lolos ke play-off Conference League.