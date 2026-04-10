Pelatih Shakhtar, Arda Turan, mengucapkan terima kasih atas kemenangan atas AZ kepada pelatih top Belanda

Setelah kemenangan Shakhtar Donetsk atas AZ (3-0), Arda Turan menyampaikan pujian untuk Guus Hiddink. Setelah pertandingan, pelatih asal Turki itu ditanya dari pelatih mana ia belajar paling banyak; ia menyebut nama Hiddink.

Kamis malam, tim Ukraina itu berhasil menang telak 3-0 atas AZ di perempat final Conference League. Laga leg kedua akan digelar Kamis depan di Alkmaar, namun bagi tim asuhan Leeroy Echteld, lolos ke semifinal turnamen ini akan menjadi tugas yang berat.

Turan sedang menjalani tugas keduanya sebagai pelatih kepala. Sebelumnya, ia melatih di negara asalnya, Eyüpspor, selama tiga musim. Sejak awal musim, mantan pemain Atlético Madrid ini memimpin tim Shakhtar.

Pelatih asal Turki berusia 39 tahun ini adalah otak di balik kemenangan telak atas AZ. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, ia ditanya dari pelatih mana ia belajar paling banyak. “Saya banyak belajar dari berbagai pelatih, tetapi terutama dari Hiddink,” jawabnya.

Keduanya bekerja sama saat Hiddink menjadi pelatih tim nasional Turki. “Perilakunya saat jeda pertandingan melawan Belgia bersama tim nasional Turki kami adalah pelajaran yang sangat penting bagi saya. Dia selalu begitu tenang.”

Turan juga menyampaikan pujian untuk Diego Simeone. “Saya tidak memiliki Iniesta, Xavi, Kroos, atau Modric di tim saya. Saya harus meyakinkan para pemain saya tentang pentingnya bertahan dan mereka harus percaya pada kerja pertahanan.”

Meskipun meraih kemenangan telak, Turan merasa pertandingan itu tidak mudah. “Sejujurnya, itu adalah pertandingan yang berat. Saya rasa skor tersebut tidak mencerminkan jalannya pertandingan selama 90 menit. Di babak pertama, kami tidak bisa bermain seperti yang kami inginkan melawan formasi 5-4-1. AZ lebih banyak menguasai bola dan pertahanan tiga orang mereka sering mengubah taktik, yang menimbulkan masalah bagi kami. Di babak kedua, kami bermain lebih agresif,” kata sang pelatih.