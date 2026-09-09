Arda Turan pada Rabu menatap laga Liga Champions melawan PSV pada Kamis. Pelatih Shakhtar Donetsk itu meluangkan waktu cukup panjang dalam konferensi pers untuk memuji sejumlah tokoh besar Belanda. Secara khusus, Guus Hiddink mendapat pujian luar biasa dari pelatih asal Turki tersebut.

Turan mengenal Hiddink dengan baik dari periode kebersamaan mereka di tim nasional Turki. Saat pria asal Varsseveld itu menjadi penanggung jawab utama di sana antara Agustus 2010 dan November 2011, ia 14 kali memainkan Turan.

"Cruijff, Rijkaard, dan Hiddink telah menjadi sumber inspirasi bagi saya," Turan dikutip oleh De Telegraaf. "Saya pernah bermain di Barcelona. Di sana saya juga mengenal kultur sepak bola Belanda."

"Dan saya belajar pelajaran penting dari Hiddink, pelatih yang luar biasa dan sosok manusia yang hebat. Kami memainkan laga-laga hebat bersama Hiddink di tim nasional Turki. Kami benar-benar mencapai level yang bagus."

"Pelajaran terpenting yang saya dapatkan adalah saat pertandingan internasional melawan Belgia, ketika kami tertinggal saat turun minum," ujar Turan, membagikan sebuah anekdot. "Kami saling berdebat dengan penuh energi khas Turki."

"Hiddink masuk ke ruang ganti dengan secangkir kopi di tangannya, lalu berbicara dan berkata: 'Anak-anak, tetap saja bermain seperti ini. Kalau kita teruskan dan tetap menjalankannya dengan baik, kita akan memenangkan pertandingan ini.'"

"Begitulah cara kami memenangkan pertandingan itu (3-2, red.) dan kami belajar bahwa kami tidak boleh kehilangan arah hanya karena skor sementara merugikan kami. Saya benar-benar belajar banyak darinya."

"Dia memberi saya kebebasan di lapangan, yang sangat penting bagi saya, tetapi tetap mengajari saya apa yang harus dilakukan di bagian lapangan tertentu. Di zona pertama bermainlah simpel dan solid, lalu lebih ke depan baru menaruh lebih banyak risiko dalam permainan. Itu adalah pelajaran yang sangat penting," kata Turan kepada antara lain De Telegraaf.

Turan mengakhiri kariernya sebagai pemain pada 2022 dan memulai karier kepelatihannya setahun kemudian di Eyüpspor, tempat ia memimpin selama dua tahun sebelum bekerja di Shakhtar. Baca di sini perkiraan susunan pemain PSV.