Pelatih Sevilla soal kekuatan Barcelona: Kami pernah mengalahkan Guardiola

Luis García Plaza, pelatih Sevilla, tak menyembunyikan kekhawatirannya menjelang laga panas di Pizjuán. Ia melontarkan pernyataan menggelegar dengan menyebut Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick sebagai tim yang menakutkan, sekaligus mengingatkan bahwa kemudahan mereka menghabisi para lawan bisa membuka pintu untuk mempertanyakan level La Liga secara keseluruhan.

Sevilla akan menjamu sang juara sekaligus pemuncak klasemen Barcelona besok Sabtu di Stadion Ramón Sánchez Pizjuán, dalam pertandingan yang dimasuki tim Andalusia itu dengan moral tinggi setelah meraup 13 poin dari 6 pertandingan, sesuatu yang oleh pelatihnya disebut datang "setelah pengalaman hidup menyelamatkan tim musim lalu, sebuah tantangan yang amat sulit".

Dalam konferensi pers menjelang laga, kata-kata kekaguman mengalir dari Plaza terhadap lawannya, dengan mengatakan: "Barcelona menakutkan. Ini tim yang luar biasa. Mereka tak hanya menang, tapi menghancurkan."

Meski dengan nada penuh kekaguman, pelatih Sevilla itu tetap berpegang pada harapan, dengan merujuk pada pengalaman pribadinya menghadapi Barcelona era legendaris Pep Guardiola.

Ia berkata: "Kami sedang dalam momen yang bagus, kami akan bersaing dengan segala kemampuan kami. Selalu ada peluang untuk menang, bersama suporter kami segalanya mungkin, meski kami harus tampil sempurna untuk memiliki peluang sekecil apa pun. Barcelona-nya Guardiola pernah mencetak lima gol ke gawang saya, tapi saya juga pernah mengalahkannya sekali."

Plaza membuat perbandingan menarik antara Barcelona dulu dan sekarang, dengan menjelaskan perbedaan dalam gaya teror khas Katalan itu.

Ia menambahkan: "Dengan tim Pep kau tak akan bisa menyentuh bola, tapi mereka ini — merujuk pada tim Flick — menciptakan banyak sekali peluang mencetak gol."

Pernyataan pelatih Sevilla itu tak berhenti pada batas pertandingan, melainkan ia melayangkan pesan tersirat kepada sistem La Liga secara keseluruhan, dengan mengatakan: "Jika mereka datang dan mengalahkan kami dengan mudah, kami harus melihat apa yang mereka lakukan untuk mengalahkan semua orang. Jika kami tidak mampu untuk dekat dengan mereka, kami harus mempertanyakan level sesungguhnya dari tim itu."

Ia merujuk pada pernyataan sebelumnya dari Cesc Fàbregas, lalu menutup dengan berkata: "Seperti yang dikatakan Fàbregas sebelumnya, mereka menakutkan, mereka mencetak empat atau lima gol dalam satu pertandingan."

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Ia menutup dengan berkata: "Kami akan mencoba bersaing dengan mereka, dan saya juga katakan bahwa jika mereka datang ke sini dan kami tidak mampu bersaing dengan mereka, maka harus dipertanyakan level kompetisi ketika sebuah tim memenangkan segalanya dengan hasil-hasil besar seperti itu, bahkan menghadapi tim-tim yang bagus."