Pelatih Sevilla meledak: Perangkat pertandingan tak ingin Real Madrid unggul 9 poin sebelum El Clasico

Luis Garcia, pelatih Sevilla, melancarkan serangan terhadap kepemimpinan wasit usai kekalahan 4-1 dari Real Madrid pada Minggu malam di Stadion Santiago Bernabeu, dalam laga pekan kesembilan Liga Spanyol. Dia memprotes tidak diusirnya Arda Guler, pemain Los Blancos, setelah melakukan pelanggaran dengan sikut terhadap Peque Fernandez, pemain timnya, dan menilai keputusan tersebut merampas kesempatan Sevilla untuk bermain dengan keunggulan jumlah pemain.

Surat kabar Katalunya "Sport" mengutip pernyataan Luis Garcia, yang menunjukkan kemarahannya atas tidak adanya intervensi teknologi video assistant referee dalam insiden tersebut. Ia ditanya soal judul yang dipublikasikan situs resmi Sevilla, "Pukulan dengan sikut dan selesai", terkait momen itu, dan menjawab: "Saya berharap kalian semua menggunakan judul yang sama ini, bukan hanya situs Sevilla. Terkait kepemimpinan wasit, seharusnya kami menyaksikan pertandingan sebelas pemain melawan sebelas pemain, yang di dalamnya lawan memang layak menang, tetapi kami dirampas kesempatan untuk memainkan pertandingan yang berbeda."

Dia menambahkan: "Di Liga Spanyol, kadang kamu bermain dengan keunggulan jumlah pemain atau dengan kekurangan pemain. Hari ini, kami seharusnya bermain dengan keunggulan jumlah pemain, sebelas pemain melawan sepuluh, sejak menit ke-25. Mereka bahkan merampas suara saya! Kami dirampas kesempatan bermain dengan keunggulan sebelas pemain melawan sepuluh."

Dia melanjutkan: "Selain itu, saya tidak ingin mengatakan apa pun lagi soal pertandingan ini. Ini sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Di waktu istirahat, Peque memberi tahu kami bahwa dia dipukul. Saya sudah melihat tayangannya, itu kartu merah, sesederhana itu. Dan pada gol kedua, ada pelanggaran terhadap Ruben, mungkin tidak sampai kartu merah, tetapi itu pelanggaran tanpa keraguan."

Pelatih Sevilla menjelaskan bahwa dia tidak memastikan timnya akan menang jika Real Madrid bermain dengan sepuluh pemain, tetapi dia menegaskan timnya tidak mendapatkan kesempatan bersaing dalam kondisi yang berbeda, dan berkata: "Mungkin kami tetap tidak akan menang, tetapi hari ini kami seharusnya bermain sebelas pemain melawan sepuluh sejak menit ke-25 dan seterusnya. Itulah ringkasan pertandingan ini. Dalam kondisi bermain setara, sebelas melawan sebelas, tidak ada ruang untuk berdebat, Real Madrid memang layak menang. Tetapi ada versi lain dari pertandingan ini yang sama sekali tidak diizinkan kami jalani."

Luis Garcia juga menyoroti keterbatasan liputan televisi pada beberapa momen kontroversial, dengan menyebut bahwa insiden pelanggaran terhadap Ruben tidak ditayangkan secara memadai, dan berkata: "Saya diberi tahu bahwa tayangan yang melibatkan Ruben tidak ditampilkan di layar televisi, padahal itu sangat jelas. Mungkin mereka tetap bisa mengalahkan kami meski bermain dengan sepuluh pemain, sebab mereka pernah mengalahkan kami saat bermain dengan kekurangan pemain, semata-mata karena mereka tim yang luar biasa. Namun kami dirampas skenario tersebut."

Dia meneruskan: "Ini pertandingan lain yang seharusnya berjalan dengan alur berbeda, tetapi kami tidak mendapatkan kesempatan itu. Ini kasus lain di mana kami seharusnya menikmati keunggulan jumlah pemain, tetapi hal itu tidak terjadi."

Mengenai alasan teknologi video assistant referee tidak turun tangan meninjau momen Guler, Luis Garcia berkata: "Momen itu akan memberi kami kendali, bukan terus berada di bawah tekanan. Saya tidak tahu mengapa VAR tidak turun tangan, mungkin karena mereka tidak ingin selisihnya menjadi sembilan poin sebelum laga El Clasico, seandainya kami berhasil meraih kemenangan."

Real Madrid saat ini menempati peringkat ketiga klasemen La Liga dengan 21 poin, terpaut satu poin dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua, sementara Barcelona memimpin dengan nilai sempurna (27 poin). Hal ini menambah daya tarik El Clasico, mengingat Los Blancos butuh memperkecil jarak dan terus menekan Barca, sedangkan Barca ingin memperlebar jarak menjadi 9 poin dan kabur di puncak klasemen lebih awal.

Pelatih Sevilla juga berbicara soal suasana di dalam ruang ganti usai pertandingan, menegaskan para pemainnya merasa sangat marah setelah menonton insiden tersebut, tetapi pada saat yang sama dia mengakui timnya dituntut tampil lebih baik di beberapa aspek.

Dia melengkapi pernyataannya: "Ketika kedua tim sama jumlah pemainnya, ada hal-hal yang seharusnya kami lakukan dengan lebih baik. Kami tampil bagus di babak kedua, tetapi kekompakan tim runtuh setelah insiden itu. Para pemain dalam kondisi sangat marah, dan setelah mereka melihat tayangannya dengan jelas, kekecewaan mereka bertambah. Ini kasus yang menuntut intervensi jelas tanpa keraguan dari VAR."

Luis Garcia menolak meremehkan kekuatan Real Madrid, meski dia memprotes keputusan-keputusan wasit. Dia juga menyinggung laga yang dinanti antara Real Madrid dan Barcelona di El Clasico pekan depan, dengan mengatakan: "Mereka membuat kesalahan, itu saja. Saya tidak berpikir Real Madrid bermain buruk, begitu juga Atletico, meskipun tim yang lain, Barcelona, meraih nilai sempurna, dan itu benar-benar menakjubkan. Saya pikir kedua tim dalam kondisi baik, dan diperkirakan akan menjadi pertandingan yang menarik. Dan tentu saja, Real Madrid punya peluang meraih hasil positif."

Pelatih Sevilla menegaskan bahwa tanggung jawab dalam kasus seperti ini tidak hanya berada pada wasit di lapangan, dengan menilai teknologi video memiliki perangkat yang dibutuhkan untuk menangkap detail-detail kecil. Menjawab pertanyaan soal pembicaraannya dengan wasit usai insiden pelanggaran dengan sikut, dia berkata: "Tidak ada gunanya berbicara dengan wasit, sebab yang seharusnya kamu ajak bicara adalah orang yang berada di ruang VAR. Dengan adanya teknologi ini, terutama pada pertandingan yang salah satu pesertanya Real Madrid atau Barcelona, tersedia jauh lebih banyak kamera, jadi mereka seharusnya melihat momen itu."

Dia menambahkan: "Ini situasi yang menjadi urusan VAR, bukan hanya wasit yang berada di lapangan. Ini insiden yang sangat jelas, karena itu termasuk tindakan agresif."

Mengenai dampak insiden tersebut terhadap jalannya laga, Luis Garcia berkata: "Setelah momen itu, tidak banyak yang bisa saya katakan. Mereka memiliki lini serang yang sangat kuat. Kami bisa mencetak lebih banyak gol, begitu pula mereka, dan pertandingan ini bisa saja berakhir dengan selisih yang jauh lebih besar. Tetapi pertandingan ini bisa saja mengambil alur yang berbeda, dan itulah yang tidak diizinkan bagi kami. Saya tidak mengatakan kami pasti akan menang jika mereka bermain dengan sepuluh pemain, tetapi kami sama sekali tidak diberi kesempatan menjalani pertandingan jenis itu."

Pelatih Sevilla memperluas kritiknya hingga mencakup kontroversi perwasitan di Liga Spanyol, dengan menilai sebagian klub lebih banyak mengeluh dibanding yang lain, dan berkata: "Sebenarnya bukan urusan saya untuk berkomentar soal ini, karena saya juga punya kekurangan dan sering membuat kesalahan. Tetapi saya punya kesan yang kuat bahwa mereka yang paling banyak mengeluh justru adalah yang paling sedikit berhak mengeluh."

Dia menambahkan: "Mari ambil Levante atau tim kami sebagai contoh. Hari ini kami membahas satu insiden tertentu, dan baru kemarin Manuel Pellegrini (pelatih Real Betis) berbicara dengan wajar soal insiden lain. Saya benar-benar berpikir bahwa mereka yang paling banyak mengeluh, dan yang saya maksud di sini adalah ketiga klub itu, adalah yang paling sedikit seharusnya mengeluh."

Dia melanjutkan: "Begitulah jalannya segala sesuatu. Saya sudah berada dalam permainan ini sejak lama, dan ini cerita yang sama yang selalu terulang. Saya tidak tahu apakah ada perbedaan di antara mereka, tetapi bagi kami yang lain... ya ampun!"

Dari sisi teknis, Luis Garcia memuji semangat para pemainnya selama babak kedua, dengan menegaskan bahwa pergantian pemain membantu tim bergerak lebih baik dan menciptakan peluang mencetak gol. Dia berkata: "Kami menunjukkan semangat bertarung, maju ke depan, dan menciptakan peluang bagus untuk mencetak gol. Kami ingin mengalirkan darah baru ke dalam tim, dan tiga pergantian itu sangat berhasil. Iheanacho masuk di antara dua babak, dan para pemain lain yang tampil juga memberikan penampilan yang sangat bagus."



