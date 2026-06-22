Pelatih Senegal menjelang laga melawan Norwegia: Kami tidak menjadi juara Afrika secara kebetulan

Bab Thiaw, pelatih tim nasional Senegal, berjanji bahwa para pemainnya "akan berjuang habis-habisan demi Afrika" dalam laga melawan Norwegia besok, Selasa, pada putaran kedua Grup 9 Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa "Singa Teranga" tidak meraih gelar juara benua Afrika secara kebetulan, dan mereka berkewajiban mewakili Afrika dengan baik.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan penentu ini, Thiaw menekankan bahwa Senegal lolos ke Piala Dunia sebagai juara Afrika, sambil berkata: “Kami siap mati demi Afrika dan Senegal. Kami harus mewakili Afrika dan negara kami dengan baik. Kami tidak menjadi juara Afrika secara kebetulan, melainkan karena kami memang pantas mendapatkannya.”

Pelatih asal Senegal itu menyadari bahwa timnya berada dalam posisi sulit setelah kekalahan pada pertandingan pembuka melawan Prancis (3-1), sambil mencatat bahwa kekalahan kedua akan membuat lolos ke babak 32 besar “sangat sulit”, meskipun masih ada satu pertandingan terakhir melawan Irak.

Tiaw mengatakan: “Kami berada di grup yang sulit, dan kami sudah mengetahuinya sejak awal. Ketiga pertandingan ini sama pentingnya dengan final. Kami kalah di pertandingan pertama, tetapi segalanya masih mungkin terjadi. Kami tidak boleh melakukan kesalahan apa pun saat menghadapi Norwegia; semua pemain siap dan ingin memberikan yang terbaik.”

Thiaw menolak untuk terjebak dalam fokus berlebihan pada Erling Haaland, yang mencetak dua gol dalam kemenangan telak Norwegia atas Irak (4-1), sambil menegaskan bahwa fokus hanya pada penyerang tersebut “akan menjadi kesalahan.”

Ia mengatakan: “Tidak ada strategi khusus melawan Haaland, melainkan strategi melawan Norwegia. Kami memiliki para bek yang pernah bermain di kompetisi tingkat tinggi dan sebelumnya pernah menghadapi penyerang sekelas itu. Yang terpenting adalah bagaimana menghentikan tim nasional Norwegia secara keseluruhan.”

Ketika ditanya mengenai tim Afrika terbaik saat ini di Piala Dunia, Thiaw menolak menyebut tim tertentu, sambil mengatakan: “Tim Afrika terbaik bagi saya saat ini adalah tim yang meraih hasil positif, tetapi ini baru permulaan saja, dan hasilnya akan terlihat pada akhirnya.”

Perlu dicatat bahwa Senegal belum pernah mencatatkan clean sheet dalam 12 pertandingan terakhirnya di Piala Dunia, sejak kemenangan bersejarahnya atas Prancis pada penampilan perdananya di turnamen tersebut pada tahun 2002, yang mendorong Thiaw untuk menegaskan: “Benar bahwa kami kebobolan banyak gol. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan.”