Pelatih Senegal: Beberapa pemain tidak mampu bertahan secara fisik saat melawan Belgia

Babi Thiao, pelatih tim nasional Senegal, mengungkapkan kesedihannya setelah kekalahan dari Belgia dengan skor 3-2 pada babak perpanjangan waktu, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, sekaligus menyatakan tidak ingin mengomentari keputusan wasit.

Thiao mengatakan: “Saya tidak ingin mengomentari keputusan wasit (yang memberikan tendangan penalti kepada Belgia di menit-menit akhir). Ini menyakitkan, kita harus memberi selamat kepada tim yang telah berjuang sekuat tenaga.”

Pelatih asal Senegal itu menambahkan: “Kami tidak mampu mempertahankan keunggulan 2-0. Mengenai tendangan penalti, setiap orang bisa mengomentari hal itu, tetapi saya tidak ingin membahas topik ini.”

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Dia menambahkan dalam pernyataan yang dilansir situs“wiw sport” Senegal: “Kami mengalami masalah fisik, ada pemain yang tidak mampu melanjutkan permainan, sehingga kami terpaksa melakukan pergantian. Kami harus menerimanya, begitulah sepak bola.”

Pertandingan tersebut semula tampaknya akan berakhir dengan kemenangan Senegal, namun timnas Belgia tiba-tiba bangkit, mencetak dua gol berturut-turut melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans, pada menit ke-86 dan ke-89, sehingga skor menjadi 2-2.

Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, yang diakhiri dengan kemenangan dramatis bagi Setan Merah, berkat tendangan penalti yang diperoleh Yuri Tielemans dan dieksekusi sendiri pada menit ke-120+5.

Dengan kemenangan bersejarah ini, timnas Belgia akan bertanding di babak 16 besar Piala Dunia melawan timnas Amerika Serikat, yang sebelumnya mengalahkan Bosnia dan Herzegovina (2-0).