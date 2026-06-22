Pelatih Selandia Baru: Mentalitas Mesir telah berubah... dan saya sudah melihat potensi Salah sejak 10 tahun lalu

Darren Bazley, pelatih tim nasional Selandia Baru, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas penampilan buruk timnya di babak kedua saat menghadapi Mesir, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Selandia Baru sempat memimpin dengan skor 1-0 hingga menit ke-58, saat Mustafa Ziko berhasil menyamakan kedudukan untuk tim Mesir, sebelum Mohamed Salah dan Mahmoud Trezeguet mencetak gol kedua dan ketiga.

Mesir, yang bermain imbang 1-1 dengan Belgia pada putaran pertama, kini memuncaki klasemen Grup 7 dengan raihan 4 poin, sementara Selandia Baru berada di posisi terbawah klasemen dengan raihan satu poin.

"Ini sangat mengecewakan," kata Bazley dalam pernyataan yang dilansir Reuters. "Kami bermain bagus di babak pertama, mencetak gol yang luar biasa, dan menciptakan banyak peluang."

Dia melanjutkan, “Kami menguasai bola hampir sepanjang babak pertama, dan kami merasa nyaman. Kami tidak terlalu banyak mendapat ancaman.”

Dia menambahkan, “Kami berdiskusi dengan baik saat jeda, dan meninjau beberapa hal yang bisa kami perbaiki sedikit, tetapi saat memasuki babak kedua, kami sama sekali tidak mampu mengembalikan ritme dan kualitas permainan yang kami tunjukkan di babak pertama.”

Pelatih Selandia Baru itu menyoroti, “Mesir memasuki babak kedua dengan mentalitas yang sama sekali berbeda, dan secara jelas meningkatkan intensitas permainan. Saya rasa mereka menampilkan babak kedua yang bagus, tetapi sangat mengecewakan bahwa kami akhirnya kalah dalam pertandingan ini. Seharusnya kami yang merayakan kemenangan di lapangan pada akhirnya.”

Ia menjelaskan, “Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat luar biasa, dan Salah mencetak gol yang sudah saya saksikan dia cetak selama sepuluh tahun terakhir, saat dia menerobos ke dalam dan menendang dengan kaki kirinya. Namun secara keseluruhan, saya rasa kami bertahan dengan sangat baik melawan pemain seperti dia selama sebagian besar pertandingan.”