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Al-Ahli Saudi memulai revolusi perbaikan dari Liga Spanyol, demi membenahi jalannya di musim sepak bola saat ini 2026-2027, setelah serangkaian hasil negatif yang mereka alami belakangan ini.

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Surat kabar "Okaz" Arab Saudi menyebutkan bahwa Al Ahli telah memasuki negosiasi dengan sosok asal Spanyol, Miguel Angel Tena, direktur sepak bola klub Villarreal, untuk menduduki posisi direktur olahraga pada periode mendatang.

Klub Arab Saudi tersebut tengah mencari direktur olahraga baru untuk mengisi posisi itu pada periode mendatang, menggantikan sosok asal Portugal, Rui Pedro Braz, yang dipecat dari jabatannya pada musim ini.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Al Ahli telah membahas bersama Tena mengenai visi klub dan proyek masa depannya, untuk memimpin kemudi pada periode mendatang, namun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan final terkait hal tersebut.

Direktur sepak bola klub Villarreal itu bukanlah satu-satunya kandidat untuk mengisi posisi ini, karena ada beberapa nama lain yang tengah dipelajari oleh klub saat ini sebelum mengambil keputusan final.

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Siapa Miguel Angel Tena, kandidat pemimpin Al Ahli?

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Tena memiliki perjalanan panjang bersama klub Villarreal dalam pekerjaan administratif, tetapi ia memulai perjalanan tersebut sekitar 23 tahun lalu sebagai pemain, ketika ia pindah ke tim tersebut datang dari Valencia, namun ia hanya bertahan satu musim saja.

Tena hengkang ke Racing Ferrol pada 2004, dan bermain untuk banyak klub Spanyol setelah itu, sebelum kembali ke sana 10 tahun kemudian, untuk menjalani tahun terakhirnya di lapangan sebelum pensiun secara total.

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Bersama Racing Ferrol sendiri, Miguel Angel Tena memulai perjalanannya di luar lapangan, tetapi anehnya ia memulai sebagai pelatih, dan bertahan bersama klub tersebut antara tahun 2015 dan 2017, sebelum pindah untuk melatih tim Villarreal U-19 pada 2018.

Dua tahun kemudian, Tena menjadi pelatih kepala tim ketiga di klub Villarreal, dan bertahan bersamanya selama satu musim, sebelum lompatan terbesar dalam karirnya, ketika ia ditunjuk sebagai direktur sepak bola di klub Spanyol tersebut.

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Selama 5 tahun, Tena menerapkan gaya yang jelas dalam pekerjaannya sebagai direktur olahraga, di mana ia menegaskan dalam lebih dari satu kesempatan bahwa perannya tidak terbatas pada transfer-transfer baru, melainkan mencakup penyediaan lingkungan yang sesuai untuk bekerja.

Direktur olahraga asal Spanyol itu menegaskan bahwa tujuannya selalu membangun manusia sebelum pemain, demi membantunya agar siap untuk kehidupan profesional di lapangan sepak bola.

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Tena juga menegaskan perlunya menyiapkan pelatih-pelatih yang mampu mengelola tim dan menangani orang-orang dengan cara terbaik yang mungkin, dan bukan hanya membentuk pemain di akademi seperti yang selalu menjadi kebiasaan.

Tidak diragukan lagi bahwa filosofi khusus tersebut berkontribusi pada keberhasilan tim Villarreal dalam melahirkan banyak bakat istimewa selama tahun-tahun terakhir, seperti Alex Baena dan kiper Filip Jorgensen.

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Direktur olahraga dan pelatih pada waktu yang sama

Anehnya, pekerjaan Tena tidak terbatas pada statusnya sebagai direktur olahraga klub Villarreal, di mana ia tidak melupakan bahwa ia bekerja sebagai pelatih kepala selama hampir 6 tahun, sebelum beralih ke pekerjaan administratif pada 2021.

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Meskipun bekerja sebagai direktur olahraga, Miguel Angel Tena tetap diminta menjadi pelatih kepala secara sementara dalam dua kesempatan, pada September 2023, lalu pada November di tahun yang sama.

Selain itu, klub Spanyol tersebut meminta bantuan direktur olahraganya untuk menduduki posisi pelatih kepala tim Villarreal muda pada musim lalu.

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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Miguel Angel Tena mampu menjadi direktur olahraga Al Ahli Arab Saudi, sekaligus dapat diandalkan sebagai pelatih kepala secara sementara jika diperlukan.

Hal ini terjadi di saat suporter Al Ahli menuntut pemecatan sosok asal Belanda, Marino Pusic, pelatih kepala tim utama, di tengah hasil-hasil negatif yang dialaminya pada musim ini.

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Pusic tiba di kursi pelatih kepala Al Ahli pada bulan Agustus lalu, di mana ia menduduki jabatan tersebut menggantikan sosok asal Jerman, Matthias Jaissle, yang hengkang secara mendadak untuk memimpin Newcastle United.

Sejak memimpin tim asal Jeddah itu, Pusic telah menjalani 18 pertandingan, meraih 11 kemenangan di antaranya, berbanding dua hasil imbang, sementara mengalami kekalahan dalam 5 kesempatan.