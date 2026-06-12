Pelatih salah satu tim Piala Dunia... Mourinho menunjuk asistennya di Real Madrid

José Mourinho, pelatih Real Madrid, berupaya mendatangkan rekan senegaranya asal Portugal, Ricardo Carvalho, untuk menjadi asistennya di jajaran kepelatihan di Santiago Bernabéu, dalam upaya mengulangi kesuksesan yang pernah ia raih bersama Aitor Karanka sebelumnya.

Jurnalis Sergio Valentín mengungkapkan bahwa Carvalho adalah kandidat yang secara khusus diminta oleh Mourinho, sambil mencatat bahwa "Real Madrid terus mencari mantan pemain untuk bekerja bersama Mourinho, dan yang terakhir ini telah menominasikan Ricardo Carvalho yang pernah bermain di bawah asuhannya di Chelsea dan Real Madrid".

Carvalho, bek tengah Portugal mantan, bermain untuk Los Blancos antara tahun 2010 dan 2013 selama periode yang sama ketika Mourinho memimpin tim, sebelum pensiun pada 2017 dan beralih ke bidang kepelatihan.

Saat ini ia menjabat sebagai asisten Roberto Martinez di tim nasional Portugal, sehingga belum pasti apakah ia akan menerima tawaran tersebut.

Valentin adalah jurnalis yang sama yang sebelumnya mengungkap permintaan Mourinho untuk merekrut Bernardo Silva, sebelum transfer bintang Manchester City ke Real Madrid benar-benar terwujud.

Presiden klub Florentino Pérez telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi semua permintaan pelatih asal Portugal tersebut, sebagai bagian dari dukungannya yang penuh terhadap proyek teknis barunya, sementara nama-nama lain juga muncul sebagai calon potensial, terutama Pepe, meskipun kembalinya bek tengah legendaris tersebut tampaknya tidak mungkin terjadi.

Bekerja bersama Mourinho mungkin menjadi peluang emas bagi Carvalho, yang sebelumnya pernah menjadi asisten Andre Villas-Boas di Marseille, untuk mengembangkan kariernya menuju posisi pelatih kepala di masa depan.