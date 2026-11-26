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Gian Piero Gasperini memuji Donyell Malen setelah Roma bermain imbang dramatis 2-2 melawan Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Pelatih Roma itu menyebut pemain timnas Belanda tersebut sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia, meski secara mengejutkan menempatkannya di bangku cadangan sejak awal laga di ibu kota Prancis.

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Rotasi strategis di Paris

Gasperini membuat pilihan taktik mengejutkan di ibu kota Prancis dengan tidak memasukkan pemain penting seperti Malen dan Paulo Dybala ke susunan starter. Sebagai gantinya, Matias Soule dan Castro dipercaya memimpin lini depan melawan PSG, yang disebut pelatih Roma itu sebagai tim terkuat saat ini. Keputusan tersebut membuahkan hasil ketika Roma meraih satu poin lewat perjuangan keras dalam laga Eropa yang berlangsung sengit.

Menjelaskan pemilihan pemainnya seusai pertandingan, Gasperini menyoroti dampak fisik dari jadwal yang padat. "Ya, itu bisa menjadi salah satu alasan, tetapi ada banyak alasan lain. Soule bermain, lalu Castro menggantikan Malen. Malen sudah banyak bermain dalam pertandingan liga, termasuk melawan Parma, ditambah dua pertandingan internasional yang ia jalani. Saya senang bisa memainkannya pada babak kedua," kata Gasperini, seperti dikutip TUTTOmercatoWEB.

Malen termasuk jajaran terbaik dunia

Meski awalnya menempatkan Malen di bangku cadangan, Gasperini tidak menyisakan keraguan soal kekagumannya terhadap kemampuan teknis sang penyerang. Malen memberi dampak setelah masuk, termasuk dengan sukses mengeksekusi penalti. Pelatih Roma itu menempatkan mantan pemain Borussia Dortmund tersebut di jajaran teratas pemain dunia, dengan ketajamannya di depan gawang dan kecepatan eksplosifnya sebagai ciri utama permainannya.

"Saat ini, ia tentu termasuk yang terbaik [di dunia], dalam kemampuan mencetak gol, kecepatan, kemampuan menembak, kesiapan melepaskan tembakan, dan kemampuan menciptakan peluang," ujar Gasperini. Namun, Gasperini juga memberikan catatan taktis yang sangat terus terang mengenai penampilan singkat pemain andalannya itu. "Harus saya katakan, ia tidak terlalu bagus ketika masuk dari bangku cadangan; ia jauh lebih baik ketika menjadi starter. Artinya, mungkin karena bentuk fisiknya, ia perlu melakukan pemanasan atau mulai terlibat dalam pertandingan sejak awal," tambahnya.

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Setiap pemain merasa sebagai starter

Pertimbangan serupa mendasari keputusan Gasperini terkait Dybala, yang baru kembali setelah absen selama sebulan dan sempat bermain sebentar pada akhir pekan sebelumnya. Pelatih Roma itu menilai tempo dan ruang permainan setelah jeda akan lebih cocok bagi pengatur serangan veterannya. Ia juga menegaskan bahwa memulai pertandingan dari bangku cadangan bukanlah hal negatif di ruang gantinya.

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"Hal yang sama berlaku untuk Dybala, yang baru kembali setelah absen sebulan dan bermain cukup lama Minggu lalu. Saya terus berusaha menegaskan bahwa kami tidak punya pemain cadangan ataupun starter. Dalam kelompok ini, mereka yang turun ke lapangan merasa sebagai pemain penting dan starter, baik saat masuk sebagai pengganti maupun bermain sejak awal," jelasnya.

Saling menghormati antarperacik taktik

Pertandingan ini juga mempertemukan kembali Gasperini dengan pelatih PSG Luis Enrique, 15 tahun setelah pertemuan mereka sebelumnya. Kedua pelatih saling menunjukkan rasa hormat saat peluit akhir berbunyi dan mengakui kualitas pertandingan yang baru saja mereka saksikan dari pinggir lapangan. Gasperini mengatakan bahwa menghadapi tim asuhan Enrique tetap menjadi tantangan rumit, terlepas dari eranya, serta memuji perkembangan pelatih asal Spanyol itu menjadi sosok yang berulang kali meraih gelar.

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"Menyenangkan juga bahwa pada akhir pertandingan, saya dan Luis Enrique saling berkata: 'Pertandingan yang indah.' Kami merasakannya. Tidak mudah merasakan dari bangku cadangan bahwa ini adalah pertandingan yang indah dan berbeda," kenang Gasperini.