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Di jantung ibu kota Praha, saat mata Eropa tertuju pada laga yang di atas kertas tampak sudah pasti hasilnya, timnas Republik Ceko berdiri di hadapan ujian harga diri terakhir, tanpa satu poin pun setelah empat kekalahan, menghadapi timnas Spanyol yang memuncaki grup dengan nilai sempurna dan tak mengenal selain kemenangan.

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Namun, pelatih Santi Denia, yang mengenal rahasia "La Roja" lebih dari siapa pun, menolak bahasa menyerah, dan menegaskan bahwa absennya Lamine Yamal, Rodri, dan Dani Olmo "bukanlah kabar gembira", serta bahwa timnya tidak akan sekadar bertahan, melainkan akan bermain untuk menghentikan rangkaian kemenangan Spanyol dan meraih kemenangan perdananya, pada malam ketika ia ingin mengubah yang mustahil menjadi kenyataan.

Timnas Republik Ceko akan menjamu Spanyol, Kamis besok, dalam laga pekan kelima babak penyisihan grup Liga Bangsa-Bangsa Eropa, pertandingan yang mempertemukan tim yang memimpin grup dengan nilai sempurna 12 poin, dengan tim yang terpuruk di dasar klasemen tanpa satu poin pun, serta mencari secercah harapan yang mengembalikan kehidupan dan kehormatan di hadapan para pendukungnya.

Absennya Lamine Bukan Kabar Gembira

Denia mengawali pembicaraannya dengan mengomentari absennya para pemain berpengaruh di skuad timnas Spanyol, terutama Lamine Yamal, Rodri, dan Dani Olmo, seraya menegaskan bahwa absennya mereka tidak bisa dianggap sebagai keuntungan bagi timnya.

Pelatih asal Spanyol yang menangani timnas Ceko itu mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip radio "Cadena SER": "Absennya Lamine dan Rodri bukanlah kabar gembira, kami berharap kehadiran Lamine Yamal, para penonton membayar harga tiket untuk menyaksikan Lamine, tetapi hal itu bukan di tangan kami."

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Ia menambahkan: "Haruskah saya sebutkan para pemain cadangannya? Inilah yang menjadikan Spanyol yang terbaik. Sangat disayangkan mereka absen, sebab para penonton rindu melihat mereka, tetapi kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menang dan menampilkan yang terbaik yang kami miliki."

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Denia menekankan bahwa absennya ketiga bintang itu tidak akan mengubah apa pun dari identitas timnas Spanyol, seraya menjelaskan: "Hal ini tidak akan mengubah apa pun bagi kami, sebab gaya bermain Spanyol tidak berubah, dan struktur lawan tetap sama. Untuk bertahan menghadapi Lamine, kami butuh dukungan dari seluruh tim, tetapi hal itu harus selalu bersifat kolektif. Bertahan dan menyerang sebagai satu tim, kami tidak meminta para pemain menjalani duel-duel individu."

Berjalan di Jalur yang Benar

Meski hasil-hasil negatif yang diraih timnas Ceko sejauh ini, Denia tampak yakin dengan proyeknya, dan berpegang teguh pada filosofi yang ia coba tanamkan pada para pemainnya.

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Ia mengatakan: "Kami berjalan di jalur yang benar. Ketika para pemain tidak yakin dengan pesanmu, kamu akan menyadarinya. Dan kenyataannya, mereka, bersama Pavel Nedved, serta jajaran manajemen olahraga, meyakininya. Mereka menikmati perjalanan ini, dan inilah jalan terbaik untuk terus melangkah maju. Dan kami meyakininya."

Pelatih itu menyebutkan bahwa timnya memasuki pertandingan tanpa absennya satu pemain pun, hal yang ia anggap sebagai poin positif penting sebelum laga sebesar ini, dengan berkata: "Kita akan lihat susunan pemain yang akan dipilih Spanyol dan susunan pemain yang bisa kami pilih. Kami tidak memiliki pemain yang absen, dan inilah yang terpenting."

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Patrik Schick: Berkas yang Ditutup Sementara

Denia juga menyinggung absennya penyerang Patrik Schick, yang memutuskan pensiun dari permainan internasional setelah Piala Dunia, setelah mencetak 26 gol dengan kostum timnas, seraya menegaskan penghormatannya terhadap keputusan sang pemain dan penolakannya mengubah hal itu menjadi sebuah krisis.

Ia mengatakan: "Saya lebih suka berbicara tentang mereka yang ada saat ini. Merekalah yang harus menampilkan performa yang baik besok. Pintu terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, kami semua akan senang dengan kembalinya ia karena ia adalah teladan bagi semua orang, tetapi itu adalah keputusan pribadi, dan saya lebih suka berbicara tentang mereka yang ada saat ini."

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Pertandingan Istimewa Bercita Rasa Spanyol

Pertandingan besok memiliki karakter istimewa bagi Denia, yang menghadapi timnas negaranya untuk kali kedua sebagai pelatih Republik Ceko, sosok yang mengenal sepak bola Spanyol dari dalam setelah bertahun-tahun ia habiskan untuk melatih timnas U-17, U-19, dan U-21.

Ia menegaskan: "Saya mengenal mereka semua, dan merupakan kesenangan bagi saya melihat mereka, tetapi begitu pertandingan dimulai, seseorang melupakan segalanya. Setelah pertandingan mereka melawan kami, saya berharap mereka melanjutkan kemenangan-kemenangan mereka, tetapi kami harus menghentikan rangkaian kemenangan mereka, dengan menyesal."

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Denia tidak menyembunyikan perasaannya terhadap para pemain muda yang pernah ia latih sebelumnya, terutama Fermin Lopez, yang ia puji secara khusus, saat ia mengatakan: "Saya tidak objektif dalam penilaian saya terhadap para pemain, karena saya menganggap banyak di antara mereka, seperti Fermin, bagaikan anak-anak saya sendiri, dan saya sangat senang dengan performanya. Ia sangat menikmati waktunya."

Perbedaan dan Ambisi yang Sah

Denia mengakui adanya perbedaan yang jelas antara sepak bola Ceko dan Spanyol dalam gaya bermain, tetapi ia membela liga domestik, dengan mengatakan: "Ada juga tim-tim di sini yang bersaing dengan kuat. Slavia, misalnya, berada di Liga Champions Eropa. Memang benar ini bukan Liga Spanyol, tetapi kami senang dengan Liga Ceko."

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Pelatih itu menutup pembicaraannya dengan menggambarkan peta jalan untuk menghadirkan kejutan, seraya menegaskan bahwa kemenangan atas Spanyol menuntut kesempurnaan dalam segala detail.

Pelatih asal Spanyol itu mengakhiri pernyataannya dengan berkata: "Kami harus bermain dalam pertandingan yang sempurna. Bola-bola mati, permainan bertahan, pressing, dan kerapatan lini pertahanan. Tugas kami adalah membuat para pemain meyakini bahwa hal itu mungkin diwujudkan."