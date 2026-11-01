Pelatih Real Madrid Jose Mourinho terkejut dengan peringkat kontroversial Jude Bellingham dalam Ballon d'Or!

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Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengaku terkejut setelah Jude Bellingham gagal masuk sepuluh besar dalam pemungutan suara Ballon d'Or baru-baru ini. Pelatih asal Portugal itu memuji sejumlah bintang sepakbola dunia, tetapi terang-terangan menyatakan kekecewaannya atas posisi akhir gelandangnya tersebut sebelum tiba-tiba mengakhiri komentarnya.

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Mourinho terkejut dengan peringkat Bellingham

Mourinho secara terbuka mempertanyakan hasil terbaru pemungutan suara Ballon d'Or. Pelatih asal Portugal itu sangat terkejut dengan posisi akhir Bellingham dalam peringkat dunia. Pemain timnas Inggris tersebut secara kontroversial menempati peringkat ke-11 dalam ajang penghargaan bergengsi itu. Posisi tersebut membuat pelatihnya di klub heran, tetapi setelah menyampaikan komentar awalnya, Mourinho enggan menguraikan lebih lanjut ketidakadilan yang ia rasakan.

Bellingham merupakan sosok penting bagi Real Madrid, sehingga kegagalannya masuk sepuluh besar menjadi sorotan. Mourinho memastikan media mengetahui pandangannya tentang hasil akhir pemungutan suara tersebut.

Pelatih Madrid ungkap kekecewaan terhadap hasil pemungutan suara

Mourinho menyampaikan pandangannya kepada media mengenai penghargaan individu tersebut. Meski memuji beberapa bintang dunia lainnya, peringkat akhir Bellingham menjadi fokus pernyataannya di penghujung sesi.

“Mengenai pemungutan suara Ballon d'Or, hal yang sedikit mengejutkan saya adalah posisi Jude Bellingham, yang berada di peringkat ke-11,” kata Mourinho melalui situs resmi klub.

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Pelatih Real Madrid itu menyampaikan perasaannya tanpa berbicara panjang lebar. Ia menutup pembahasan tersebut dengan mengatakan, “Tidak ada komentar lebih lanjut.”

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Mourinho puji Kane dan Mbappe

Sebelum mengungkapkan keterkejutannya atas posisi Bellingham, Mourinho menyempatkan diri memberi selamat kepada mantan penyerangnya, Harry Kane. Ia mengaku kecewa karena seorang pemain Madrid tidak memenangi penghargaan utama, tetapi juga menyatakan kegembiraannya yang tulus melihat bintang Inggris itu menambah koleksi penghargaan dalam kariernya.

“Saya mendapat kesempatan istimewa untuk bekerja bersama Harry Kane. Ia pemain hebat, profesional yang hebat, dan pribadi yang hebat,” jelas Mourinho. “Meski saya kecewa karena pemain saya tidak menang, saya juga harus jujur dan mengatakan bahwa saya sangat bahagia untuk Harry.”

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Mourinho juga memberikan pujian khusus kepada penyerang Kylian Mbappe dengan menyoroti kiprahnya yang luar biasa di level internasional. “Kylian itu unik. Ballon d'Or diberikan setiap tahun, tetapi pemain terbaik dalam sejarah Piala Dunia hanya ada satu,” tambahnya.

Madrid alihkan fokus ke Racing Santander

Real Madrid kini bersiap menghadapi laga penting di Liga melawan Racing Santander. Tim asuhan Mourinho berada di peringkat ketiga klasemen setelah mengumpulkan 24 poin dari sepuluh pertandingan pertama. Mereka tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona, selisih yang mengkhawatirkan, dan tidak boleh lagi terpeleset.