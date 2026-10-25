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Pelatih Real Madrid Jose Mourinho menegaskan timnya tidak akan mengubah pendekatan taktik untuk menghadapi bintang Barcelona Lamine Yamal dalam laga besar Liga pada Minggu. Pelatih asal Portugal itu mengesampingkan kemenangan telak timnya baru-baru ini atas Sevilla dan RB Leipzig, seraya menyatakan bahwa performa sebelumnya tidak berarti apa-apa dalam El Clasico.

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Madrid bersiap menghadapi Barcelona

Madrid bersiap bertandang ke Camp Nou untuk menghadapi Barcelona dalam laga Liga yang sangat dinantikan Minggu ini. Pelatih Mourinho ingin memastikan timnya memiliki pendekatan yang tepat menjelang El Clasico yang terkenal di seluruh dunia. Tim tamu datang dengan performa luar biasa setelah meraih dua kemenangan telak 4-1 atas Sevilla dan RB Leipzig.

Namun, Mourinho menegaskan bahwa hasil-hasil meyakinkan itu tidak otomatis memberi timnya keunggulan atas rival sengit mereka. Pelatih asal Portugal tersebut meminta skuadnya menjaga fokus sepenuhnya. Menurutnya, tekanan dan atmosfer khas pertandingan ini membuat penampilan sebelumnya sama sekali tidak relevan.

Mourinho menilai ancaman Yamal

Salah satu sorotan utama menjelang akhir pekan adalah bagaimana Madrid akan menghadapi ancaman winger Barcelona, Yamal. Penyerang muda itu dengan cepat menjadi sosok penting dalam serangan klub asal Catalunya tersebut. Meski Yamal jelas menghadirkan ancaman langsung, Mourinho menegaskan timnya tidak akan merombak rancangan taktik yang sudah diterapkan hanya untuk menghentikan satu pemain. Ia menekankan bahwa Madrid harus tetap setia pada identitas permainan mereka di lapangan.

“Dia pemain hebat, dan pemain hebat patut dihormati,” kata Mourinho melalui situs resmi klub. “Menghormati seseorang adalah satu hal; mengubah rencana dan struktur, lalu melupakan jati diri sendiri adalah hal lain. Kami tidak akan melakukannya untuk dia ataupun lawan berkualitas tinggi lainnya.”

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Performa sebelumnya tak lagi berarti

Penampilan menyerang Madrid belakangan ini begitu mengesankan, dengan delapan gol tercipta dalam dua pertandingan terakhir mereka di kompetisi domestik dan Eropa. Skuad tersebut tampaknya menemukan ketajamannya pada saat yang tepat. Meski momentum ini sangat positif, pelatih Madrid itu tidak ingin rasa puas diri menyusup ke ruang ganti. Ia juga mengakui besarnya perhatian dunia terhadap pertandingan yang akan berlangsung di Camp Nou.

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“Kami sedang berada dalam tren yang baik. Kami memenangi pertandingan, bermain bagus, mencetak gol… Namun, dalam El Clasico, semua itu tidak berpengaruh; pertandingannya berbeda,” ujar Mourinho. “Berdasarkan pengalaman saya dalam El Clasico dan derbi, apa yang terjadi sebelumnya tidak terlalu berarti.

“Real Madrid-Barcelona berarti setidaknya ada dua El Clasico setiap musim, terkadang lebih. Siapa pelatihnya tidak terlalu penting; yang terpenting adalah perhatian dunia terhadap El Clasico, yang menjadikannya unik. Ada derbi penting lainnya di dunia sepakbola, tetapi pertandingan ini unik, dan biasanya pencinta sepakbola di seluruh dunia berhenti sejenak untuk menyaksikannya. Semoga ini menjadi pertandingan yang hebat dan kami menang.”

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Taruhan besar dalam laga akbar hari Minggu

Pertemuan besar di Catalunya pada Minggu ini berpotensi menjadi momen penting dalam musim Liga bagi kedua klub raksasa tersebut. Hasil positif bagi salah satu tim bisa menentukan momentum dalam perebutan gelar pada pekan-pekan penting mendatang.

Penggemar sepakbola di seluruh dunia akan menyaksikan dengan saksama ketika dua raksasa Spanyol itu kembali berhadapan. Kini, perhatian tertuju ke Camp Nou sembari menanti sepak mula pada Minggu.