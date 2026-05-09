Pelatih Real Madrid Álvaro Arbeloa menanggapi insiden perkelahian antara Federico Valverde dan Aurélien Tchouaméni: 'Saya bangga pada mereka'

Pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, menanggapi perselisihan antara Federico Valverde dan Aurélien Tchouaméni. Kedua pemain tersebut terlibat dalam perkelahian hebat pekan ini, yang bahkan membuat Valverde harus dilarikan ke rumah sakit karena luka di kepala.

“Saya tidak akan mempermalukan para pemain di depan umum. Mereka tidak pantas mendapatkannya,” kata Arbeloa dalam konferensi pers. “Mereka telah menunjukkan dalam beberapa bulan dan tahun terakhir apa artinya menjadi pemain Real Madrid.”

“Valverde dan Tchouaméni layak untuk kita dukung. Mereka layak mendapat kesempatan untuk terus berjuang demi klub ini. Saya sangat bangga pada mereka. Mereka telah mengakui kesalahan mereka, menyatakan penyesalan, dan meminta maaf. Itu sudah cukup bagi saya.”

“Bagi saya, yang terpenting adalah apa yang terjadi di ruang ganti, tetap di ruang ganti. Bocornya insiden semacam ini ke luar seolah-olah merupakan pengkhianatan terhadap Real Madrid. Terhadap logo ini. Insiden ini hanyalah nasib buruk. Dan sekarang kita harus melupakannya.”

Kamis malam, Valverde sudah menanggapi kabar bahwa ia mengalami luka di kepala melalui pernyataan di Instagram. Ia menjelaskan bahwa luka itu bukan langsung disebabkan oleh Tchouaméni, melainkan karena ia secara tidak sengaja menabrak meja saat pertengkaran.

Jumat, Real Madrid mengumumkan bahwa Tchouaméni dan Valverde ‘merasa sangat bersalah’ dan telah meminta maaf, baik satu sama lain maupun kepada seluruh klub. Selain itu, mereka dikenakan denda sebesar 500.000 euro oleh Real Madrid.

Minggu malam, Real Madrid akan berhadapan dengan FC Barcelona. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga bersejarah: Barcelona hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjadi juara. Tchouaméni masuk dalam skuad Real Madrid, sementara Valverde absen karena luka di kepalanya.