"Racing Santander tidak datang ke Barcelona untuk berjalan-jalan, melainkan untuk menciptakan kejutan".. Dengan kata-kata yang penuh tantangan dan semangat itu, Jose Alberto Lopez, pelatih klub asal Cantabria tersebut, melontarkan pesannya 24 jam sebelum laga yang dinanti melawan pemuncak klasemen La Liga, Barcelona, besok Rabu di Stadion Camp Nou.

Dalam konferensi pers yang digelar seusai sesi latihan terakhir, sang pelatih mengakui antusiasmenya yang besar terhadap pertandingan luar biasa ini seraya berkata: "Kami memiliki misi yang telah kami impikan bersama sejak kecil: bermain di stadion-stadion seperti stadion esok hari. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit di kandang lawan mengingat level Barcelona saat ini, tetapi kami akan berusaha untuk berani, menunjukkan kemampuan kami yang biasa, dan tampil dengan penuh keberanian".

Racing memasuki laga ini dalam kondisi yang sulit, karena kehilangan jasa Andre Almeida akibat sanksi larangan bermain, serta duet Simon Eriksson dan Andres Martin karena cedera, namun mereka bersandar pada kenangan pertandingan Copa del Rey ketika mereka menekan Barcelona hingga menit-menit terakhir.

Meski demikian, Jose Alberto menilai bahwa laga hari Rabu akan sangat berbeda: "Sama sekali tidak akan menyerupai pertandingan itu, itu adalah pertandingan yang berlangsung 90 menit, sedangkan sekarang ini adalah pertandingan di liga".

Tak ada pemain inti maupun cadangan: teka-teki susunan pemain

Sang pelatih asal Asturias menolak mengungkapkan detail apa pun terkait kemungkinan perubahan pada susunan pemainnya, seraya menegaskan bahwa filosofinya tidak mengenal prinsip pemain inti dan cadangan.

Ia mengatakan: "Tidak ada pemain inti atau cadangan, yang ada adalah performa yang diukur dengan performa, dan kami menganalisisnya lalu mengambil keputusan berdasarkan itu. Memikirkan perubahan saat menghadapi tim terbaik atau salah satu tim terbaik di dunia adalah hal yang rumit, tetapi kami akan mengambil keputusan dan memilih para pemain yang kami yakini paling tepat untuk mengejutkan mereka. Kami tidak akan membocorkan apa pun".

Pujian untuk Flick: "Mereka tak memberimu waktu untuk bernapas"

Pelatih Racing pun tak segan-segan memuji tim asuhan Hansi Flick, seraya menjelaskan perbedaan antara Barcelona dan tim-tim besar lainnya: "Mereka memiliki beragam opsi serangan yang memungkinkan mereka melukaimu, dan secara defensif mereka menekanmu dengan keras setelah kehilangan bola, sepertinya mereka tidak memberimu waktu sedetik pun untuk bernapas, dan inilah perbedaan antara mereka dan tim-tim lain di level yang sama. Kita harus benar-benar waspada, terutama saat kehilangan bola".

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Ia menutup pembicaraannya dengan menentukan kunci untuk bertahan di Camp Nou: "Mereka selalu bermain dengan cara yang mereka inginkan. Kita harus tampil dalam level tinggi sebagai sebuah tim, mengerahkan upaya yang luar biasa dan menunjukkan solidaritas, serta secara defensif kita harus berusaha bertahan sejauh mungkin dari gawang kita".