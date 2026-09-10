Pelatih PSV Peter Bosz menatap kembali hasil imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk pada Kamis malam dengan perasaan campur aduk. Pria asal Apeldoorn itu kesal dengan babak pertama yang kurang baik, tetapi pada akhirnya juga melihat nilai dari poin Liga Champions yang diraih.

"Kami tidak pantas mendapat lebih," buka Bosz yang realistis di depan kamera Ziggo Sport. "Mereka lebih baik pada babak pertama, kami pada babak kedua, jadi ini hasil yang pantas. Saya terutama merasa kami tidak cukup baik saat menguasai bola dan terlalu cepat kehilangan bola. Kami tidak punya ketenangan dalam permainan kami."

"Bagi sejumlah pemain, ini adalah debut mereka di Liga Champions, mungkin mereka terkesan oleh itu. Saya juga harus mengatakan bahwa pada babak pertama kami bermain melawan tim yang bermain bagus. Tim yang tenang saat menguasai bola, dengan pemain-pemain yang terampil."

PSV menutup babak pertama dalam keadaan tertinggal 0-1 lewat gol Gleiker Mendoza. "Kami kesulitan menekan mereka. Mereka bisa keluar dari tekanan dengan terlalu mudah. Pada babak kedua kami melakukannya dengan lebih baik, kami mulai menekan dengan cara yang sedikit berbeda. Mereka terutama memainkan bola-bola panjang, yang membuat kami mendapatkan kendali." Sergiño Dest menentukan skor akhir menjadi 1-1 sesaat setelah jeda.

Bosz menilai timnya pada babak kedua itu ‘lebih solid saat menguasai bola’. "Saya belum melihat datanya, tetapi nanti akan terlihat bahwa ada sangat banyak berlari. Itu tidak selalu berarti bahwa semuanya jadi lebih baik. Kendali yang ingin Anda miliki, ingin Anda miliki saat menguasai bola. Kami terlalu sedikit melakukannya. Jika Anda terlalu cepat kehilangan bola, Anda juga jadi harus banyak berlari.”

"Apakah mereka memahami kritik itu, saya tidak tahu. Saya rasa iya, karena inilah yang selalu kami bicarakan. Setelah laga saya memberi tahu mereka bahwa menurut saya ini hasil yang pantas, yang mungkin mengecewakan bagi kami. Di sisi lain, ini adalah hasil terbaik dalam empat tahun pada pertandingan pertama."

PSV memulai kampanye Liga Champions mereka pada 2023 dengan kekalahan 4-0 dari Arsenal. Setahun kemudian, tim asal Eindhoven itu kalah 3-1 di markas Juventus. Musim lalu, laga pembuka kandang melawan Union Sint-Gillis dicap sebagai ‘harus menang’, tetapi PSV kalah 1-3 pada malam yang nyaris tanpa peluang dan pada akhirnya juga tidak mencapai babak antara, meski meraih kemenangan-kemenangan berkesan atas Napoli (6-2) dan Liverpool (1-4).

Meski Bosz tidak puas dengan permainan saat menguasai bola, ia tetap positif soal aspek bertahan. Timnya memberi sedikit peluang kepada lawan. "Itu jelas layak mendapat pujian," nilainya. "Kalau Anda terlalu banyak kehilangan bola, itu tidak selalu mudah. Anak-anak benar-benar melakukannya dengan baik, mereka bertahan dengan baik," kata Bosz.



