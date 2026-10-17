Peter Bosz marah besar pada Sabtu siang saat PSV bertandang ke markas ADO Den Haag. Pelatih PSV itu terlibat adu mulut dengan Jalen Hawkins di tepi lapangan pada menit ke-51.

Keributan itu dipicu kejadian tak biasa sesaat setelah turun minum. Kiper PSV, Matej Kovár, sengaja membuang bola ke luar lapangan agar Kodai Sano bisa mendapat perawatan karena cedera.

Namun, perawatan itu akhirnya tidak dilakukan. ADO kemudian memutuskan untuk tetap menguasai bola. Hal itu membuat PSV kesal, dan Bosz pun menghampiri Hawkins untuk meminta penjelasan. Pemain bernomor punggung 17 milik tuan rumah itu saat itu berdiri di dekat tepi lapangan.

Adu mulut tersebut terjadi ketika PSV memang sudah menghadapi situasi yang sangat sulit di Den Haag. Tim asuhan Bosz harus menjalani babak kedua dengan sepuluh pemain setelah Sven Mijnans mendapat kartu merah.

Menariknya, Mijnans sebelumnya mencetak gol pembuka dalam pertandingan itu. Sang penyerang melepaskan tembakan yang berbuah gol pada menit ke-21 setelah menerima umpan silang apik dari Guus Til, yang sebelumnya mendapat umpan dari Mauro Júnior.

Namun, menjelang turun minum, keadaan memburuk bagi PSV. Til lebih dulu harus meninggalkan lapangan karena cedera, lalu Mijnans menerima kartu kuning keduanya pada menit ke-43 akibat tekel luncur yang sangat terlambat di kotak penalti ADO.

Tuan rumah melihat peluang setelah turun minum dan menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Tembakan Juho Kilo dari jarak sekitar 20 meter berubah arah setelah mengenai tumit Mauro Júnior, membuat Kovář tak berdaya: 1-1. PSV akhirnya kalah setelah sundulan pemain pengganti Matej Sin berbuah gol pada penghujung masa tambahan waktu: 2-1.