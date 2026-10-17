Peter Bosz marah besar pada Sabtu siang saat PSV bertandang ke markas ADO Den Haag. Pelatih tim asal Eindhoven itu terlibat adu mulut dengan Jalen Hawkins di tepi lapangan pada menit ke-51.

Adu mulut itu dipicu kejadian tak biasa sesaat setelah jeda. Kiper PSV, Matej Kovár, sengaja membuang bola ke luar lapangan agar Kodai Sano bisa mendapat perawatan cedera.

Namun, perawatan itu akhirnya tidak jadi dilakukan. ADO kemudian memutuskan untuk tetap menguasai bola. Hal itu membuat PSV kesal, dan Bosz pun menghampiri Hawkins, pemain nomor 17 tuan rumah yang saat itu berdiri dekat tepi lapangan, untuk meminta penjelasan.

Adu mulut itu terjadi ketika PSV memang sedang menghadapi kesulitan besar di Den Haag. Pasukan Bosz harus menjalani babak kedua dengan sepuluh pemain setelah Sven Mijnans mendapat kartu merah.

Menariknya, Mijnans sebelumnya mencetak gol pembuka dalam pertandingan tersebut. Sang penyerang melepaskan tembakan apik pada menit ke-21 setelah menerima umpan silang istimewa dari Guus Til, yang sebelumnya mendapat umpan dari Mauro Júnior.

Namun, keadaan memburuk bagi PSV menjelang jeda. Til lebih dulu harus meninggalkan lapangan karena cedera, lalu Mijnans menerima kartu kuning keduanya pada menit ke-43 akibat tekel luncur yang jauh terlambat di kotak penalti ADO.

Tuan rumah melihat peluang setelah jeda dan menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Tembakan Juho Kilo dari jarak sekitar 20 meter berubah arah setelah mengenai tumit Mauro Júnior, membuat Kovář tak berdaya: 1-1. Pertandingan masih berlangsung saat artikel ini diterbitkan.