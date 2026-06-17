Pelatih Portugal menanggapi kabar kepergiannya... dan mengumumkan berita mengejutkan menjelang pembukaan Piala Dunia

Pelatih tim nasional Portugal asal Spanyol, Roberto Martínez, mengakhiri kontroversi seputar masa depannya bersama “Brasil-nya Eropa” dengan menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada Piala Dunia 2026, beberapa jam sebelum tim Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo dalam laga pembuka turnamen tersebut.

Timnas Portugal, salah satu kandidat terkuat untuk memperebutkan gelar juara, akan memulai partisipasinya di Piala Dunia dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo di Houston, di tengah spekulasi yang semakin meningkat mengenai masa depan Martinez bersama tim tersebut setelah kontraknya saat ini berakhir.

"Tidak ada kabar apa pun"

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Martínez ditanya mengenai laporan yang mengaitkannya dengan kepergian setelah turnamen ini, dan ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak layak menjadi perbincangan yang begitu heboh.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan, seperti dilansir surat kabar "Marca" Spanyol, “Tidak ada kabar apa pun mengenai masa depan saya. Fokus kami tertuju pada melanjutkan pekerjaan yang telah kami mulai tiga setengah tahun lalu. Kami kini berada di Piala Dunia setelah menjalani 40 pertandingan, dan setelah menjuarai Liga Bangsa-Bangsa Eropa. Seluruh perhatian kami tertuju pada turnamen ini, jadi saya ulangi: tidak ada kabar apa pun.”

Pujian atas Masa Persiapan

Martinez menyatakan kepuasannya yang penuh terhadap persiapan timnas Portugal menjelang dimulainya kompetisi, sambil menyoroti bahwa tim telah mencapai tingkat kesiapan yang dibutuhkan di berbagai aspek.

Ia menjelaskan, “Saya rasa masa persiapan ini sempurna dalam segala hal. Satu-satunya masalah kami adalah Ruben Dias belum sepenuhnya siap, sehingga ia tidak akan bisa bermain di pertandingan pertama. Kami tidak ingin mengambil risiko dengannya, terutama karena ia masih berlatih secara individu.”

Dia menambahkan, “Selain itu, masa persiapan ini sangat positif, dan kualitas latihannya sangat tinggi. Kami telah beradaptasi dengan perbedaan waktu, serta menyesuaikan diri dengan kelembapan dan suhu di Miami, dan kini kami siap untuk bertanding.”

Kejutan Robin Diaz

Pelatih Portugal itu juga membahas kondisi beknya, Ruben Diaz, menjelaskan bahwa cedera yang baru-baru ini dialaminya akan membuatnya absen dari pertandingan pembuka.

Martinez mengatakan, “Rubén Díaz tiba di kamp dalam kondisi baik setelah bermain penuh 90 menit bersama klubnya di Liga Inggris, namun ia mengalami benturan keras selama pertandingan persahabatan melawan Nigeria.”

Ia melanjutkan, “Hasil pemeriksaan medisnya memuaskan, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk mengambil risiko dengan pemain penting seperti dia. Kami ingin dia siap 100% untuk pertandingan-pertandingan Piala Dunia.”

Peringatan dari Republik Demokratik Kongo

Martínez menolak meremehkan lawan utamanya di turnamen ini, menegaskan bahwa timnas Republik Demokratik Kongo memiliki kualitas yang menjadikannya lawan yang tangguh.

Ia mengatakan, “Kita harus sangat menghormati tim nasional Republik Demokratik Kongo. Mereka memiliki pelatih yang telah lama bekerja bersama tim, dan mereka memiliki waktu yang cukup untuk persiapan. Selain itu, mereka menjalani fase persiapan yang luar biasa dan lolos ke Piala Dunia setelah mengalahkan Nigeria dan melewati babak play-off global.”

Ia melanjutkan, “Tim nasional Kongo bukan hanya tim yang bertahan dalam formasi rendah, tetapi juga memiliki fleksibilitas taktis yang besar. Tim-tim Afrika telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi lebih beragam, serta memiliki banyak pemain yang berkarier di liga-liga Eropa terkuat.”