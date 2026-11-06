Bagikan Ikuti GOAL di Google

Cristiano Ronaldo resmi mengumumkan pensiun dari sepakbola internasional melalui pesan video yang emosional, mengakhiri sebuah era bersejarah. Penyerang berusia 41 tahun itu meninggalkan tim nasional Portugal setelah berselisih sengit dengan pelatih Jorge Jesus soal waktu bermain selama jeda internasional September.

Iklan

Akhir pahit dari karier yang ikonik

Ronaldo mengonfirmasi pensiunnya dari sepak bola internasional melalui sebuah video di media sosial. Penampilan terakhirnya untuk Portugal terjadi dalam kemenangan 1-0 atas Wales di Nations League pada September.

Situasi memburuk dengan cepat pada pertandingan berikutnya melawan Norwegia. Sang penyerang hanya duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan, sehingga memicu perselisihan sengit dengan pelatih Jesus.

Pemain berusia 41 tahun itu menuding Jesus mengingkari janji untuk memberinya waktu bermain setidaknya 30 menit, meski telah memintanya melakukan pemanasan. Perselisihan itu memanas ketika sang pelatih melanggar kesepakatan yang dilaporkan untuk menjelaskan secara terbuka alasan tidak memainkannya, dengan menegaskan bahwa pemilihan pemain sepenuhnya merupakan tanggung jawabnya. Hal itu membuat sang penyerang menolak berlatih dan meninggalkan skuad menjelang pertandingan melawan Denmark.

Jesus beri penghormatan kepada ikon dunia

Meski perpisahan itu berlangsung tidak menyenangkan, pelatih Portugal tersebut memuji sang legenda yang telah mundur dan menegaskan bahwa tidak ada perseteruan yang tersisa. “Cris adalah ikon dunia, bagi Portugal dan tim nasional,” kata Jesus.

Iklan Iklan

“Dia telah memberikan begitu banyak untuk tim nasional selama bertahun-tahun. Dia adalah panutan bagi anak-anak muda Portugal. Sebagian besar penggemarnya masih muda. Saya berkesempatan menghabiskan satu tahun bersamanya di Al Nassr. Dia akan selalu menjadi ikon tim nasional dan sejarah kami. Saya telah meminta agar foto berukuran besar dirinya dipasang di auditorium. Ini keputusannya.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Jesus mengungkapkan bahwa ia telah berusaha mencegah keputusan itu, seraya menambahkan: “Kami sudah membicarakan hal ini sebelum pengumuman skuad pertama. Saya memintanya untuk tetap bersama saya karena saya membutuhkannya di sisi saya, tetapi saya harus menerima keputusannya. Dia akan selalu ada di hati rakyat Portugal dan menjadi bagian dari tim nasional. Itu tidak akan berubah. Dia akan selalu menjadi ikon sepak bola Portugal.”

Keraguan soal masa depannya telah membayangi

Spekulasi mengenai berapa lama sang penyerang akan bertahan di tim nasional telah beredar sejak Portugal tersingkir dari Piala Dunia pada musim panas. Saat itu, Jesus berhasil meyakinkan pemain veteran tersebut untuk menunda pensiunnya.

Iklan

Sebelumnya, sang pelatih secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap hak pemain itu untuk menentukan pilihannya sendiri. Bulan lalu, Jesus mengatakan: “Cristiano harus mengakhiri kiprahnya di tim nasional dengan cara yang dia inginkan. Dialah yang akan memutuskan seperti apa akhirnya. Pada pemanggilan skuad pertama saya, saya berkata, ‘Saya membutuhkanmu, saya membutuhkanmu berada di dekat saya. Bermain atau tidak, saya membutuhkanmu.’ Dan sekarang saya mengatakan hal yang sama.”

Kini, salah satu karier internasional terhebat berakhir di tengah kontroversi. Sang penyerang pergi dengan catatan luar biasa, mencetak 146 gol dalam 234 penampilan serta meraih gelar Kejuaraan Eropa dan Nations League.

Iklan

Menjalani era tanpa kapten legendaris mereka

Portugal harus segera beradaptasi dengan era baru saat melanjutkan kiprahnya di Nations League pada akhir bulan ini. Mereka akan menghadapi Denmark dan Wales tanpa pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka.

Sementara itu, Ronaldo akan sepenuhnya fokus pada kewajibannya bersama klub. Namun, ia absen dalam lawatan Al-Nassr ke Uzbekistan untuk pertandingan Liga Champions AFC karena kekhawatiran soal keamanan.