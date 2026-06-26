Pelatih Portugal berbicara tentang impian Piala Dunia... dan mengungkapkan prediksinya mengenai perjalanan Argentina

Roberto Martínez, pelatih Portugal, berbicara mengenai pertandingan yang dinantikan antara timnya melawan Kolombia, pada hari Minggu pukul 02.30 dini hari waktu Makkah, dalam laga penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Kolombia telah memastikan lolos ke babak kedua setelah meraih hasil sempurna di Grup 11 dengan raihan 6 poin, sementara Portugal berada di posisi kedua dengan 4 poin, dan berupaya merebut tiket ke babak 32 besar serta memuncaki grup jika berhasil meraih kemenangan.

Pelatih timnas Portugal membuka konferensi pers terkait pertandingan yang digelar hari Jumat ini dengan membahas skenario terbaik bagi Portugal serta apakah ia lebih memilih lolos sebagai juara grup, runner-up, atau peringkat ketiga. Menurut laporan surat kabar “Record”, ia berkomentar: “Saya yakin dalam turnamen seperti Piala Dunia, tidak ada satu skenario atau posisi yang benar. Yang penting bagi kami adalah mencapai performa terbaik kami, dan hal itu hanya bisa dicapai melalui kemenangan. Besok, kami harus menghormati timnas Kolombia, tetapi kami ingin melanjutkan apa yang telah kami tunjukkan di pertandingan kedua, terus memperbaiki aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, dan memanfaatkan ketiga pertandingan ini untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi babak selanjutnya di Piala Dunia.”

Mengenai apakah pertandingan mendatang melawan Kolombia akan menjadi bukti kebangkitan Portugal, terutama dengan kehadiran penonton lawan yang diperkirakan akan membludak di Miami, Martinez menjelaskan: “Saya rasa kami sudah memiliki cukup waktu untuk membicarakan hal ini, serta mengenai keributan dan kritik dari luar. Saya sangat optimis selama pertandingan kedua; sejak kami mencetak gol pertama, kami berhasil menguasai permainan. Aspek psikologis dalam mengelola pertandingan di Piala Dunia sangatlah penting, dan pada laga kedua itu kami berhasil melakukannya dengan sangat baik. Ini akan menjadi pertandingan pertama yang kami mainkan di luar kandang, terutama karena ada banyak pendukung Kolombia di sini di Miami, jadi pertandingan besok akan menjadi ujian yang baik dari sudut pandang ini.”

Ketika ditanya apakah generasi saat ini mampu membawa Portugal—dengan reputasi global dan liga yang kuat—ke final Piala Dunia, ia menjawab dengan realistis: “Pertama-tama, kita harus memahami apa yang dibutuhkan untuk mencapai final Piala Dunia; seorang pemain harus sepenuhnya berkomitmen terhadap tim, memberikan segalanya demi tim, dan memiliki bakat untuk mengalahkan tim-tim terbaik, dan para pemain kami membuktikan bahwa mereka memiliki semua itu. Kita harus melangkah selangkah demi selangkah, dan prioritas kita adalah menampilkan permainan yang bagus besok melawan tim kuat seperti Kolombia. Kita tidak membicarakan langkah besar seperti memenangkan Piala Dunia saat ini, melainkan berusaha menghadapi turnamen ini pertandingan demi pertandingan.”

Mengenai kondisi moral tim dengan kesadaran bahwa kemenangan akan memastikan mereka secara resmi memuncaki klasemen, Martínez memuji sistem kepemimpinan dengan mengatakan: “Tim ini memiliki keseimbangan emosional dan mental yang sangat baik; karena ada rasa tanggung jawab yang besar dan ekspektasi yang tinggi, tetapi juga ada banyak kepercayaan diri dan fokus pada tujuan kami, dan keseimbangan emosional ini sangat penting. Adanya kapten yang memiliki pengalaman berpartisipasi dalam enam turnamen Piala Dunia sangat membantu kami, tetapi kami juga memiliki kelompok kepemimpinan yang menonjol yang terdiri dari dua kapten dari Manchester United, dua dari Manchester City, kapten klub Porto, dan kapten Al-Hilal; kami memiliki kelompok kepemimpinan yang sangat berpengaruh.”

Ketika ditanya apakah ada keuntungan nyata dalam menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi teratas, Martínez mengejutkan hadirin dengan menyangkalnya, seraya berkata: “Tidak, tidak ada keuntungan sama sekali. Jika ini adalah Piala Dunia pertama kami, saya akan menjawab ya; karena ketika kurang berpengalaman di Piala Dunia, Anda ingin duduk dan merencanakan segala kemungkinan, setiap babak, dan setiap skenario.. Lalu Anda menyadari kemudian bahwa hal itu sebenarnya tidak mungkin. Pada edisi 2018, kami memasuki pertandingan terakhir dengan mengetahui bahwa pemenangnya akan menghadapi Brasil, dan kami mengalahkan Inggris serta finis di posisi ketiga. Saya percaya bahwa fokus harus selalu tertuju pada memenangkan setiap pertandingan yang mungkin, dan menciptakan suasana terbaik di ruang ganti. Jalur yang ditempuh tidaklah penting, dan tidak masalah juga bahwa kami mungkin harus bepergian melintasi tiga negara dalam turnamen yang panjang ini; yang benar-benar penting adalah kami selalu menampilkan yang terbaik dari diri kami.”

Pelatih Roberto Martínez menutup konferensi persnya dengan menjawab dua pertanyaan; Pertama, mengenai apakah perubahan performa antara putaran pertama dan kedua telah mengembalikan Portugal sebagai kandidat utama untuk gelar juara, dan kedua, mengenai pandangannya terhadap performa Argentina serta apakah gaya permainan mereka solid atau justru didominasi oleh pesona Lionel Messi. Ia menjawab dengan tegas: “Pertama-tama, kerja kami ditandai dengan konsistensi dan keteguhan; kebisingan dari luar sama sekali tidak memengaruhi kami, tidak mengganggu semangat kami, maupun persiapan kami untuk pertandingan; para pemain berada dalam kondisi fokus penuh dan kini kami semakin siap. Adapun mengenai Argentina, saya tidak sempat menonton pertandingan tim-tim lain karena fokus saya hanya tertuju pada lawan-lawan kami, namun saya yakin Argentina akan terus menampilkan penampilan yang luar biasa di Piala Dunia ini, dan hal itu sama sekali tidak akan mengejutkan saya.”