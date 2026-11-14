Pelatih pertama Yamal ungkap "pengorbanan sang ibu" sebelum perjalanan ke Barcelona

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Kisah Lamine Yamal bersama Barcelona tidak bisa dipahami tanpa menyinggung pengorbanan yang berada di balik tahun-tahun awalnya di dunia sepak bola.

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Harian Sport menyebutkan bahwa sebelum berubah menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola dunia, Yamal memulai langkah-langkah pertamanya di klub La Torreta, tempat ia bermain sejak berusia 5 tahun.

Di sanalah ia bertemu Inocente Diez, yang dikenal dengan nama Kubala, yang merupakan pelatih pertama yang bekerja dengannya, dan yang kini mengenang kembali kesulitan-kesulitan yang dihadapi keluarga Yamal selama masa pembentukannya.

Secara khusus, Diez menyoroti Sheila, ibu Yamal, serta keputusan sulit berupa bergabungnya sang anak secara permanen ke dalam sistem Barcelona, karena pilihan ini berarti meninggalkan sebagian kehidupan sehari-harinya dan memulai babak baru jauh dari rumah.

Inocente Diez mengatakan, "Sangat sulit bagi Sheila untuk membiarkan Lamine pindah ke Barcelona."

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Kubala mengenang bahwa Yamal tetap terikat dengan lingkungan kesehariannya hingga ia berusia 12 tahun, bahkan ia terus bersekolah di sekolah yang ada di kawasan tersebut sampai menyelesaikan kelas enam sekolah dasar, tahap setelah itu ia pindah secara permanen ke akademi La Masia.

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Perubahan itu terasa sulit bagi sebuah keluarga yang terpaksa harus menyeimbangkan latihan, perjalanan, dan kewajiban profesional.

Diez menuturkan, "Entah anak itu akan pergi naik taksi atau berjalan kaki, hal itu sulit bagi ibunya, karena ia harus pergi bekerja," seraya menunjuk pada besarnya upaya yang dibutuhkan untuk mengatur detail kehidupan sehari-hari agar Lamine dapat terus mengembangkan bakatnya.

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Meski demikian, Sheila sangat menyadari bahwa ia harus menghormati keinginan putranya. Kubala mengenang sembari berkata, "Ia mengambil keputusannya dan berkata: inilah yang ia inginkan."

Kubala berpendapat bahwa penting bagi para orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka dalam keputusan-keputusan semacam ini, dan menjelaskan kepada mereka konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari mengambil langkah sepenting ini di usia yang sangat dini.

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Diez juga berbicara tentang kesulitan psikologis yang dihadapi seorang anak ketika ia menjauh dari lingkungan, teman-teman, dan keluarganya demi mengejar sebuah peluang olahraga.

Ia menjelaskan apa artinya menjalani pengalaman perpisahan semacam ini sembari berkata, "Ayahnya akan tetap di sini, dan ia tidak akan melihat teman-temannya lagi, sementara ia sendiri akan pergi ke sana untuk berlatih."

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Ia mengakui sembari berkata, "Ini hal yang sangat berat bagi seorang anak berusia 7 tahun," seraya menyoroti bahwa peluang yang diperoleh para pemilik bakat muda juga berdiri di balik pengorbanan pribadi dan keluarga.

Dalam konteks ini, sang koordinator terdahulu memberikan pujian besar kepada Sheila sebagai penghargaan atas perannya sepanjang perjalanan ini, dan berkata, "Ketika anak-anak begitu istimewa, keberadaan orang yang mendampingi mereka adalah hal yang penting, dan dalam kasus ini, Sheila layak mendapat nilai sepuluh dari sepuluh."

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Dengan kata-kata ini, Inocente Diez menegaskan pentingnya lingkungan keluarga pada langkah-langkah pertama perjalanan karier Lamine Yamal, dan mengingatkan bahwa jalan menuju menjadi bintang di Barcelona, di atas segalanya, menyaksikan seorang ibu yang terpaksa mengambil keputusan-keputusan sulit untuk mendukung putranya mewujudkan impiannya.