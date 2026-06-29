Pelatih Paraguay menantang: Kami telah mengalahkan tim-tim yang lebih kuat dari Jerman

Gustavo Álvaro, pelatih tim nasional Paraguay, menegaskan bahwa timnya akan mengambil inspirasi dari kemenangan sebelumnya atas Argentina dan Brasil di babak kualifikasi Piala Dunia saat menghadapi tim nasional Jerman, juara dunia empat kali, pada hari Senin.

Alvaro mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Kami telah menghadapi Argentina dan Brasil serta berhasil mengungguli mereka, yang merupakan tim-tim dengan status yang sama atau bahkan mungkin lebih tinggi daripada Jerman."

Timnas Paraguay lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2010 — ketika mereka kalah tipis di perempat final melawan Spanyol yang kemudian menjadi juara — setelah kualifikasi yang awalnya berjalan buruk namun berubah drastis setelah penunjukan Álvaro pada Agustus 2024.

Alvaro memimpin tim tersebut meraih kemenangan atas kedua raksasa sepak bola tetangga di benua Amerika Selatan tersebut.

Awal perjalanan Paraguay di turnamen ini sempat tersendat parah ketika mereka kalah 4-1 dari tuan rumah Amerika Serikat, yang disusul dengan kemenangan 1-0 atas Turki — dalam pertandingan di mana seorang pemain Paraguay diusir dari lapangan dan lawan mereka melepaskan 33 tembakan ke gawang — lalu hasil imbang 0-0 dengan Australia.

Hasil-hasil ini memastikan tim nasional Paraguay lolos dengan susah payah ke babak gugur pertama.

Tim nasional Paraguay akan menghadapi Jerman tanpa kehadiran gelandang Diego Gómez yang diskors karena menerima dua kartu kuning pada babak penyisihan grup.

Laporan media menyebutkan bahwa bek tengah Omar Alderete mengalami kekhawatiran terkait cedera.

Tim ini kembali diperkuat oleh Miguel Almirón, pemain kreatif lainnya dalam skuad, setelah menjalani hukuman skorsing satu pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya karena menutup mulutnya saat terjadi pertengkaran dalam kemenangan atas Turki.

Alvaro, yang sebelumnya pernah melatih Ekuador dan Kosta Rika serta Boca Juniors di negara asalnya, Argentina, bahwa ia telah menyiapkan materi persiapan yang sangat lengkap untuk menghadapi Jerman, namun hanya menggelar satu sesi latihan untuk pertandingan Senin yang akan digelar di dekat Boston, di markas tim New England Patriots, pesaing di Liga Sepak Bola Amerika.

Gustavo Gómez, kapten Paraguay, bersama Álvaro, berbicara mengenai pentingnya bertanding melawan tim-tim besar Amerika Selatan sebagai bagian dari proses menuju Piala Dunia.

Gomez menyatakan: “Semua yang telah kami lalui dan raih di babak kualifikasi — dengan menghadapi lawan-lawan yang sangat tangguh seperti Brasil, Uruguay, Argentina, Ekuador, dan Kolombia — membuat kami menghadapi banyak situasi yang menekan, dan kami berhasil mengatasinya.”