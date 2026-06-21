Pelatih Pantai Gading: Timnas Jerman kurang memiliki sportivitas... dan meminta para pemainnya untuk bersikap rendah hati

Pelatih tim nasional Pantai Gading, Emers Faye, mengkritik apa yang ia anggap sebagai “kurangnya sportivitas” dari pihak tim nasional Jerman, selama pertandingan yang berakhir dengan kemenangan “Die Maschinen” (2-1) atas “Gajah-Gajah”, Sabtu kemarin, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Faye mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: “Kami menjadikan tim-tim seperti ini sebagai panutan untuk mengembangkan diri kami, tetapi saya merasa sedikit kecewa karena kurangnya sportivitas yang ditunjukkan oleh tim nasional Jerman.”

Baca juga

Pertandingan Prancis vs Irak Terancam Dibatalkan

Setelah "Kekalahan dari Maroko"... Media Skotlandia Melampiaskan Kemarahan pada Wasit

Pelatih asal Pantai Gading itu juga menyinggung insiden yang melibatkan timnya dengan pemain Jerman, Nathaniel Brown, sambil berkata: “Adapun mengenai bek muda Jerman (Brown), saya hanya memberitahunya untuk tetap rendah hati. Ya, dia memang tampil luar biasa, dan bermain di tim nasional yang sangat kuat, tetapi saya tidak berpikir dia perlu berbicara buruk tentang kami, hanya karena dia ingin menang, atau karena skornya 1-1.”

Dia menambahkan dalam pernyataan yang dilansir oleh jaringan “ESPN”: “Dari tim besar seperti Jerman, kami mengharapkan lebih banyak sportivitas ketika Sengu mengeluarkan bola karena cedera. Kami berharap mereka mengembalikan bola kepada kami.”

Insiden ini terjadi ketika bek Pantai Gading, Wilfried Sengu, mengeluarkan bola dari lapangan karena cedera, namun Braun menolak mengembalikannya dan terus melakukan serangan, yang memicu protes dari para pemain Pantai Gading dan staf pelatih.

Meskipun mengalami kekalahan, Faye memuji penampilan timnya selama pertandingan, sambil menegaskan bahwa tim nasional Pantai Gading masih memiliki peluang kuat untuk lolos ke babak berikutnya.