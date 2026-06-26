Pelatih Pantai Gading: Pernyataan Schweinsteiger bersifat rasis... dan ia berusaha memicu keributan

Pelatih Pantai Gading, Emers Fai, berpendapat bahwa komentar mantan bintang Jerman, Bastian Schweinsteiger, dapat digambarkan sebagai "rasis".

Schweinsteiger, yang menjadi analis pertandingan Piala Dunia 2026 di jaringan televisi Jerman ARD, sebelumnya menyebut sepak bola Afrika sebagai "tidak teratur" dan "di luar gaya tradisional".

Sebelum kemenangan Jerman atas Pantai Gading (2-1) pada pertandingan kedua babak penyisihan grup, mantan bintang Bayern Munich itu mengatakan bahwa Jerman perlu “bersiap menghadapi pertandingan yang terkadang tidak terduga”.

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Ia menambahkan bahwa tim “Gajah” memainkan “sepak bola Afrika”, yang ia gambarkan sebagai “kadang-kadang di luar gaya tradisional, sedikit tidak teratur, dan kurang mengutamakan taktik”.

Ketika ditanya mengenai reaksinya, setelah kemenangan Pantai Gading atas Curaçao (2-0) pada putaran ketiga, Fai mengatakan kepada para wartawan bahwa ia merasa kecewa dengan komentar Schweinsteiger.

Pelatih asal Pantai Gading itu menyatakan: “Jika dia memahami sepak bola seperti yang dia pahami, aneh rasanya dia berbicara seperti itu… yang bisa kita sebut sebagai pernyataan rasis jika kita ingin menyebut sesuatu dengan sebutannya… tapi itulah kenyataannya. Kita hidup di dunia di mana semua orang memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka.”

Dia menambahkan: “Saya tidak bisa mengubah sudut pandangnya. Saya tidak bisa mengubah cara bicaranya. Namun, yang bisa saya lakukan hanyalah menunjukkan di lapangan bahwa sepak bola Afrika tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik saja... Kami memiliki keterampilan teknis yang tinggi, ditambah dengan strategi yang sangat baik pula.”

“Bastian dari Pantai Gading”

Fai mengatakan bahwa ia adalah penggemar gaya bermain Schweinsteiger, saat sang pemain berada di puncak kariernya bersama Bayern München dan Manchester United, hingga salah satu temannya menjulukinya “Bastian”.

Dia menambahkan: “Yang saya harapkan hanyalah ini hanyalah pernyataan yang ceroboh, yang tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang ada di benaknya… Namun, seperti yang Anda ketahui, begitulah hidup, dan begitulah sepak bola saat ini… Saat ini, ada banyak analis, dan banyak mantan pemain yang juga berusaha membuat keributan.”

Dia melanjutkan: “Dia pernah menjadi bintang dunia, tapi kini agak terlupakan, jadi dia mencoba membuat keributan… Itu bagus baginya, jika memang itulah yang dia yakini. Dia bebas melakukannya. Namun, kami akan terus maju dan berusaha mengabaikan hal itu.”