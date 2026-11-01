Sporting Portugal dan Olympique Lyon telah mencapai kesepakatan soal kepindahan Paulo Fonseca, lapor Fabrizio Romano. Pelatih itu akan menggantikan Rui Borges di Lisbon. Borges kini berada di ambang pemecatan.

Fonseca menyampaikan keinginannya untuk pergi kepada manajemen Lyon, yang akhirnya menyetujui permintaan pelatih asal Portugal berusia 53 tahun itu. Pada Minggu ini, Fonseca pada prinsipnya mendampingi Lyon dari pinggir lapangan untuk terakhir kalinya.

Fonseca menyaksikan timnya menang 2-0 atas Angers SCO di kandang. Setelah gol kedua pada menit ke-86, pencetak gol Corentin Tolisso langsung berlari menghampiri Fonseca untuk merayakan gol tersebut bersamanya.

Fonseca tak mampu menahan emosinya pada momen itu maupun setelah pertandingan. Ketika ditanya soal kabar mengenai Sporting, mantan bek itu tidak memberikan jawaban tegas. "Ada kemungkinan saya pergi."

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Menurut Romano, kedua klub sudah mencapai kesepakatan. Sporting akan berpisah dengan Borges, yang menangani tim di Estádio José Alvalade sejak akhir 2024. Pelatih berusia 45 tahun itu didatangkan dari Vitoria Guimarães saat itu.

Di bawah Borges, Sporting menjuarai liga dan piala nasional pada 2025. Musim ini, gelar liga tampak sulit diraih. Pemuncak klasemen FC Porto unggul sembilan poin, sementara Benfica juga berada di atas Leões yang menempati peringkat ketiga.

Menurut O Jogo, pelatih Sporting B Tiago Fernandes akan mendampingi tim dari pinggir lapangan dalam pertandingan Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk pada tengah pekan. Fonseca diperkirakan menjalani debutnya di pinggir lapangan akhir pekan depan, saat Sporting menjamu Moreirense.

Di Portugal, Fonseca sebelumnya pernah melatih antara lain FC Porto dan SC Braga. Setelah tiga tahun bersama Shakhtar Donetsk (2016 hingga 2019), ia berturut-turut melatih AS Roma, Lille OSC, AC Milan, dan Lyon.

Fonseca menangani Lyon sejak awal 2025 dan membawa Les Gones ke babak kualifikasi Liga Champions musim lalu. Saat ini, Lyon menempati peringkat ketiga Ligue 1, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain.