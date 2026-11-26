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Oliver Glasner memperketat tuntutan di Nottingham Forest. Ia tak segan melontarkan kritik langsung kepada para pemainnya.

Mantan pelatih Bundesliga yang pernah menangani VfL Wolfsburg dan Eintracht Frankfurt itu berbicara terus terang beberapa hari setelah Forest kalah 0-2 dari AFC Bournemouth di Liga Primer. Salah satu kritik utamanya menyangkut kemampuan bahasa sejumlah pemain di skuad yang mulai ditanganinya pada musim panas lalu.

Pelatih asal Austria itu mengatakan: "Stabilitas di sebuah klub berarti memiliki standar. Setiap orang yang bergabung dengan kami berkomitmen untuk mematuhi standar itu. Sejujurnya, saya pikir standarnya belum cukup tinggi."

Ucapan itu antara lain merujuk pada musim sebelumnya yang penuh gejolak, ketika Nottingham berganti pelatih kepala empat kali, dari Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche hingga Vitor Pereira.

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Salah satu standar yang dituntut Glasner adalah mempelajari bahasa Inggris: "Kami punya pemain yang sudah empat tahun di sini dan tidak bisa berbahasa Inggris. Jika pergi ke Italia, setiap pemain sudah memberikan wawancara dalam bahasa Italia setelah tiga bulan. Bagi saya, jika ingin menjadi pelatih di Inggris, saya harus bisa berbahasa Inggris. Jika ingin menjadi pelatih di Italia, saya harus bisa berbahasa Italia."

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Menurutnya, pilihan lainnya adalah: "Oliver Glasner, jika kamu ingin berbicara dengan dialekmu, tetaplah di rumah di Austria. Di sana semua orang memahamimu, tetapi di tempat lain tidak."

Glasner meninggalkan Crystal Palace atas keinginannya sendiri setelah musim lalu. Di sana ia bekerja dengan sukses selama dua tahun . Setelah namanya dikaitkan dengan sejumlah klub ternama, ia akhirnya bergabung dengan Forest dalam langkah yang cukup mengejutkan. Keputusan itu kabarnya disertai gaji tahunan yang setara dengan 15,5 juta euro. Glasner pun termasuk salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di Eropa.

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Targetnya bersama klub bersejarah itu jelas: "Kami ingin membangun tim Nottingham Forest yang stabil dan mampu secara konsisten bersaing di paruh atas klasemen Liga Primer."

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Namun, saat ini klub masih jauh dari target tersebut , yang antara lain memicu kritik Glasner. Nottingham tampil tidak konsisten musim ini dan, setelah 11 pertandingan, hanya menempati peringkat ke-17 di kasta tertinggi Inggris dengan sembilan poin.

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Sampai kapan kontrak Oliver Glasner di Nottingham Forest berlaku?

Forest baru memenangi dua pertandingan, meski salah satunya diraih atas runner-up Manchester City. Namun, kemenangan mengejutkan yang memunculkan harapan akan perubahan tren itu diikuti kekalahan dari Bournemouth.

Meski hasilnya belum memuaskan, posisi Glasner, yang kontraknya berlaku hingga 2929, disebut tetap aman di mata pemilik klub yang berpengaruh, Evangelos Marinakis, setelah keduanya bertemu di London pada Senin. Sang pelatih mengatakan pertemuan itu berlangsung "fantastis". Salah satu topiknya adalah transfer pada Januari: "Dia bertanya kepada saya: 'Apa yang kamu butuhkan, apa yang ingin kamu perbaiki di sini, dalam skuad, staf, dan lingkungan klub?'"