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Oliver Glasner memperketat standar di Nottingham Forest. Ia pun tak segan menyampaikan kritik secara terang-terangan kepada para pemainnya.

Mantan pelatih klub Bundesliga, VfL Wolfsburg dan Eintracht Frankfurt, itu berbicara blak-blakan beberapa hari setelah Forest kalah 0-2 dari AFC Bournemouth di Liga Primer. Salah satu kritik utamanya menyangkut kemampuan bahasa sebagian pemain yang masih kurang memadai. Glasner mulai menangani tim tersebut pada musim panas lalu.

Pelatih asal Austria itu mengatakan: "Stabilitas di sebuah klub berarti memiliki standar. Setiap orang yang datang ke sini berkomitmen untuk memenuhi standar tersebut. Sejujurnya, saya rasa standar kami sebelumnya belum cukup tinggi."

Pernyataan itu antara lain jelas merujuk pada musim sebelumnya yang penuh gejolak, ketika Nottingham berganti pelatih kepala empat kali, dari Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche hingga Vitor Pereira.

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Salah satu standar yang dituntut Glasner adalah belajar bahasa Inggris: "Kami punya pemain yang sudah empat tahun di sini dan tidak bisa berbahasa Inggris. Kalau pergi ke Italia, setiap pemain sudah memberikan wawancara dalam bahasa Italia setelah tiga bulan. Bagi saya, kalau ingin menjadi pelatih di Inggris, saya harus bisa berbahasa Inggris. Kalau ingin menjadi pelatih di Italia, saya harus bisa berbahasa Italia."

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Menurutnya, alternatifnya adalah: "Oliver Glasner, kalau kamu ingin berbicara dengan dialekmu, tetaplah di rumah di Austria. Di sana semua orang memahamimu, tetapi di tempat lain tidak."

Glasner meninggalkan Crystal Palace atas keinginannya sendiri setelah musim lalu. Di sana, ia bekerja dengan sukses selama dua tahun . Setelah dikaitkan dengan sejumlah klub ternama, ia akhirnya bergabung dengan Forest, sebuah keputusan yang cukup mengejutkan. Langkah itu kabarnya disertai gaji tahunan setara 15,5 juta euro. Glasner pun termasuk jajaran pelatih dengan bayaran tertinggi di Eropa.

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Tujuannya bersama klub bersejarah itu jelas: "Kami ingin membangun tim Nottingham Forest yang stabil dan mampu bersaing secara konsisten di paruh atas klasemen Liga Primer."

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Namun, klub itu saat ini masih jauh dari tujuan tersebut . Kondisi itu turut memicu kritik Glasner. Penampilan Nottingham tidak konsisten musim ini dan, setelah 11 pertandingan, mereka hanya menempati peringkat ke-17 di kasta tertinggi Inggris dengan sembilan poin.

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Sampai kapan kontrak Oliver Glasner di Nottingham Forest berlaku?

Forest baru menang dua kali, meski salah satunya diraih atas runner-up Manchester City. Namun, kemenangan mengejutkan yang sempat menumbuhkan harapan akan perubahan tren itu disusul kekalahan dari Bournemouth.

Meski hasilnya belum memuaskan, posisi Glasner, yang terikat kontrak hingga 2929, kabarnya tetap aman di mata pemilik klub yang berpengaruh, Evangelos Marinakis, setelah keduanya bertemu di London pada Senin. Pertemuan itu berlangsung "fantastis", kata sang pelatih. Salah satu yang dibahas adalah transfer pada Januari: "Dia bertanya kepada saya: 'Apa yang kamu butuhkan, apa yang ingin kamu perbaiki di sini, baik dalam skuad, staf, maupun lingkungan klub?'"