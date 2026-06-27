Pelatih Norwegia: Saya tidak naif untuk menurunkan Haaland saat melawan Prancis

Ståle Solbakken, pelatih tim nasional Norwegia, menegaskan bahwa keputusannya untuk mengistirahatkan 10 pemain inti, termasuk Erling Haaland, dalam laga melawan Prancis merupakan keputusan yang wajar dan tidak perlu dipikirkan dua kali, mengingat hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa banyak anggota tim mengalami kelelahan.

Timnas Norwegia menelan kekalahan 4-1 dari Prancis, yang menjadi favorit utama untuk menjuarai Piala Dunia, setelah melakukan perubahan besar-besaran pada susunan pemain di kota Boston. Hal ini membuat mereka finis di posisi kedua Grup 9 dan akan menghadapi Pantai Gading pada Selasa mendatang di babak 32 besar.

Keputusan Solbakken memicu kemarahan para penonton yang hadir di stadion, yang meneriakkan “Kami ingin Haaland”, setelah mereka kehilangan kesempatan untuk menyaksikan penyerang Manchester City itu bertanding langsung berhadapan dengan Kylian Mbappé.

Solbakken menolak meminta maaf atas keputusannya, dengan menegaskan bahwa hal itu didasarkan pada upaya melindungi para pemainnya dan memastikan Norwegia lolos ke babak selanjutnya setelah babak 32 besar.

“Sederhana saja,” kata Solbakken dalam pernyataan yang dilansir oleh ESPN, “kami melakukan evaluasi setelah pertandingan melawan Senegal pada hari Senin, dan ada lima atau enam pemain yang sangat kelelahan setelah bermain selama 80 menit, begitu pula seluruh barisan pertahanan dan beberapa pemain lini tengah.”

Solbakken menambahkan: “Kami juga menyadari sejak pertandingan melawan Senegal bahwa Norwegia memiliki waktu istirahat yang paling singkat sebelum menjalani pertandingan lain hari ini.”

Pelatih kepala Norwegia itu melanjutkan: “Kami sebenarnya bisa menampilkan permainan yang bagus hari ini, tetapi kami ingin menang, dan intinya adalah apakah kami akan menang atau tidak, dengan mempertimbangkan situasi saat ini dan seberapa siap kami untuk pertandingan berikutnya.”

Solbakken menambahkan: “Oleh karena itu, keputusan ini sudah jelas dan tidak perlu dipikirkan lagi, baik dari pihak saya maupun dari fisioterapis, staf medis, dan beberapa pemain itu sendiri, karena mereka semua mengatakan bahwa bermain akan menjadi hal yang sulit bagi banyak di antara mereka.”

Solbakken menjelaskan bahwa ia mempertimbangkan perasaan para pendukung, namun pada akhirnya ia ingin memprioritaskan peluang dan nasib tim nasional Norwegia.

Kata Solbakken: “Satu-satunya pertimbangan adalah memperhitungkan para penggemar; mereka ingin melihat Haaland dan Ødegaard, tetapi pengambilan keputusan ini tidak memakan waktu sama sekali bagi kami.”

Pelatih Norwegia itu menambahkan: “Erling dan Martin adalah pemain yang mengutamakan tim, dan mereka tahu apa yang terbaik bagi tim. Para penggemar ingin melihat mereka, tetapi kami berharap dapat memberikan mereka beberapa malam musim panas yang menyenangkan dalam beberapa minggu ke depan.”

Solbakken melanjutkan: “Kami telah memberi para penggemar beberapa kemenangan dan kesempatan untuk menyaksikan lebih banyak pertandingan, dan itulah alasan kami berada di sini.”

Solbakken menyimpulkan: “Kami bukanlah negara yang naif yang berada di sini hanya untuk bersenang-senang, melainkan kami ingin bertahan di sini selama mungkin, dan karena itu keputusan ini sudah jelas dan tidak perlu dipikirkan lagi.”