Menjelang leg pertama babak kualifikasi ketiga Liga Champions melawan Olympiakos, di NEC selain hasil impresif (0-0) juga banyak dibicarakan soal Kodai Sano, yang memutuskan untuk tidak bermain karena transfernya yang kian dekat. Pelatih Dick Schreuder seusai laga mengatakan bahwa gelandang asal Jepang itu sebenarnya harus bermain sesuai kesepakatan.

Pada hari ketika NEC menjalani comeback Eropa mereka setelah delapan belas tahun, persiapan terganggu secara brutal oleh kabar bahwa klub dan PSV telah mencapai kesepakatan secara garis besar mengenai transfer Sano. Gelandang itu akan hengkang ke juara bertahan liga untuk nilai transfer yang kabarnya mencapai lima belas juta euro, belum termasuk bonus dua juta euro.

Sano tidak bermain dan digantikan oleh Jamiro Monteiro. "Pagi tadi dia mengirimi saya pesan apakah dia bisa bicara sebentar dengan saya," kata Schreuder sebelum duel kepada Ziggo Sport tentang Sano. "Saya sudah berbicara dengannya dan jelas bahwa dia tidak ingin bermain. Keputusan itu lebih ada pada dirinya."

"Kalau dia tidak ingin bermain, ya dia tidak ingin bermain," lanjut Schreuder. "Itu sangat jelas saya rasakan. Dia merasa tidak mampu untuk bermain. Dia tidur dengan buruk dan ada beberapa faktor lain. Maka saya bersikap singkat dan tegas. Kalau Anda tidak ingin bermain, maka saya memilih seseorang yang memang ingin bermain."

Meski Schreuder seusai laga senang dengan hasil dan permainan timnya, dia berbicara terus terang soal situasi seputar Sano. "Saya tahu ini sangat dalam pengaruhnya," ujarnya kepada De Gelderlander.

"Saya memperkirakan Sano akan memainkan dua pertandingan: yang ini dan pekan depan melawan Olympiakos. Saya tahu apa yang telah disepakati secara internal. Tentu saja saya tidak senang dengan hal ini, tetapi semuanya berjalan sangat cepat.”

"Kodai meminta untuk bicara sebentar. Setelah itu Anda juga harus kembali fokus pada urusan hari itu. Pukul setengah sebelas dia masih ikut berjalan ke kelompok tim dan mengatakan kepada yang lain bahwa dia tidak bisa bermain. Setelah itu dia meninggalkan hotel.”

Sano memang sudah lama diminati. "Pada dua pertandingan pertama di pramusim dia juga tidak ikut bermain, karena saat itu dia sedang mengurus transfer ke Hoffenheim."

"Setelah itu kesepakatan dibuat dan saya mulai serta terus memainkannya di starting XI. Kesepakatannya adalah dia setidaknya masih akan memainkan dua pertandingan melawan Olympiakos.” Jadi kesepakatan itu tidak dipenuhi.

NEC membuka musim Eredivisie mereka pada Sabtu dengan laga kandang melawan Telstar. Kamis mendatang, Olympiakos akan bertandang ke Nijmegen.

Jika NEC lolos dari leg kedua, mereka akan menghadapi play-off melawan Union Sint-Gillis atau FK Bodø/Glimt. Tim asuhan Schreuder setidaknya sudah dipastikan tampil di fase liga Liga Europa.



