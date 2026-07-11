Pelatih Nantes terkejut dengan perilaku Mustafa Mohamed: Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya!

Penyerang asal Mesir, Mustafa Mohamed, terus absen secara misterius dari skuad klub Prancis Nantes, dalam perkembangan yang mencolok dan membayangi persiapan tim menjelang musim baru di Divisi Kedua, setelah ia tidak ikut serta dalam pertandingan persahabatan pertama melawan Flory, yang berakhir dengan kemenangan telak 5-0.

Surat kabar "Ouest-France" menyebutkan bahwa ketidakhadiran sang pemain, yang telah berlangsung sejak dimulainya kembali sesi latihan pada 24 Juni lalu, mungkin terkait dengan perselisihan mengenai pemotongan gajinya setelah klub tersebut terdegradasi ke Divisi Kedua.

Pelatih kepala Michel Der Zakarian mengungkapkan kebingungannya yang mendalam terhadap situasi ini, dengan mengatakan dalam pernyataan setelah pertandingan: “Mustafa… Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya! Saat ini, kita sering melihat banyak hal yang tidak masuk akal di dunia sepak bola. Dialah yang memutuskan untuk melakukan itu. Kita lihat saja apa yang akan terjadi saat dia kembali.”

Mustafa Mohamed, yang didatangkan dari Galatasaray Turki, merupakan salah satu pilar serangan penting bagi Nantes, sehingga ketidakhadirannya yang berkepanjangan menjadi sumber kekhawatiran bagi jajaran pelatih menjelang dimulainya musim baru, di tengah tantangan yang menanti tim untuk mengembalikan posisinya di liga utama.