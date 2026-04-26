Pelatih NAC Carl Hoefkens langsung dilarikan ke rumah sakit setelah pertandingan melawan Ajax

Pelatih NAC, Carl Hoefkens, secara mengejutkan tidak muncul di hadapan kamera ESPN pada Sabtu malam setelah pertandingan melawan Ajax (0-2). Klub asal Breda tersebut telah mengumumkan melalui saluran resminya alasan di balik hal tersebut: ia sedang dirawat di rumah sakit.

Menurut NAC, Hoefkens ‘secara fisik tidak mampu berbicara kepada media’. Ia dibawa ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan dan kondisinya baik-baik saja mengingat situasinya.

NAC kalah 0-2 dari tim tamu asal Amsterdam pada Sabtu malam. Oscar Gloukh membuka skor berkat umpan dari Mika Godts, yang kemudian mencetak gol kedua melalui aksi solo yang indah.

Akibat kekalahan ini, NAC kini mengoleksi 25 poin dari 31 pertandingan. Dengan demikian, klub ini menempati peringkat ketujuh belas. Excelsior berada di peringkat keenam belas dan memiliki tiga poin lebih banyak, serta telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.



